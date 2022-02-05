Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине
5 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 5 февраля?
магнитные бури могут испортить самочувствие украинцам. Будьте осторожны, особенно в первой половине дня, когда возмущения окажутся самыми интенсивными.
Солнечная погода 5 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 50%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные возмущения оказывают влияние на вес организм человека, они способны провоцировать скачки давления, головные боли, мигрени. Сердце и сосудистая система работают в такие дни под нагрузкой, поэтому нежелательно еще и дополнительно нагружать их стрессами или физическими нагрузками.
Напомним,