Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 5 февраля?

Солнечная погода 5 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что в субботу, 5 февраля, магнитные бури могут испортить самочувствие украинцам. Будьте осторожны, особенно в первой половине дня, когда возмущения окажутся самыми интенсивными.

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Магнитные возмущения оказывают влияние на вес организм человека, они способны провоцировать скачки давления, головные боли, мигрени. Сердце и сосудистая система работают в такие дни под нагрузкой, поэтому нежелательно еще и дополнительно нагружать их стрессами или физическими нагрузками.

Напомним,