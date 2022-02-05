Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине

5 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 5 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 5 февраля?

Читайте такжеЗвезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача
Синоптики предупреждают, что в субботу, 5 февраля,  магнитные бури могут испортить самочувствие украинцам. Будьте осторожны, особенно в первой половине дня, когда возмущения окажутся самыми интенсивными. 

Солнечная погода 5 февраля:   

  • Вероятность магнитных бурь – 50%;                                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные возмущения оказывают влияние на вес организм человека, они способны провоцировать скачки давления, головные боли, мигрени. Сердце и сосудистая система работают в такие дни под нагрузкой, поэтому нежелательно еще и дополнительно нагружать их стрессами или физическими нагрузками.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

Материалы по теме

Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление
ЗОЖ

Ученые назвали сок, снижающий артериальное давление
Магнитные бури 4 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 4 февраля 2022 года в Украине
Звезда фильма "Сумерки" во второй раз станет папой
Новости

Звезда фильма "Сумерки" во второй раз станет папой
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга
Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK