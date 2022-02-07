Магнитные бури 7 февраля 2022 года в Украине

7 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 7 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 7 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 7 февраля?

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Магнитная буря, которая фиксировалась в пятницу и субботу, наконец, окончательно сошла на нет. Понедельник будет благоприятным с точки зрения солнечной погоды. Можете провести день активно.

Солнечная погода 7 февраля:    

  • Вероятность магнитных бурь – 50%;                                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные возмущения могут негативно повлиять на все органы и системы человека. Чаще всего среди негативных последствий возмущений врачи называют мигрени, скачки артериального давления, головную боль. Сердце и сосуды в такие моменты работают с дополнительной нагрузкой, помните об этом. 

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

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