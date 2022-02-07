Магнитные бури 7 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 7 февраля?

Солнечная погода 7 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитная буря , которая фиксировалась в пятницу и субботу, наконец, окончательно сошла на нет. Понедельник будет благоприятным с точки зрения солнечной погоды. Можете провести день активно.

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Магнитные возмущения могут негативно повлиять на все органы и системы человека. Чаще всего среди негативных последствий возмущений врачи называют мигрени, скачки артериального давления, головную боль. Сердце и сосуды в такие моменты работают с дополнительной нагрузкой, помните об этом.

Напомним,