Магнитные бури 8 февраля 2022 года в Украине
8 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 8 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 8 февраля?
Магнитная буря, которая фиксировалась в пятницу и субботу, уже не будет оказывать влияния на здоровье украинцев.
Солнечная погода 8 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 50%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные возмущения могут негативно повлиять на все органы и системы человека. Чаще всего среди негативных последствий возмущений врачи называют мигрени, скачки артериального давления, головную боль. Сердце и сосуды в такие моменты работают с дополнительной нагрузкой, помните об этом.
Напомним,