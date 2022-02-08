Магнитные бури 8 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 8 февраля?

Солнечная погода 8 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 50%;

Солнечные пятна отсутствуют.

По информации синоптиков, погода во вторник, 8 февраля, будет благоприятной, обойдется без возмущений магнитного поля Земли. Магнитная буря , которая фиксировалась в пятницу и субботу, уже не будет оказывать влияния на здоровье украинцев.

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Магнитные возмущения могут негативно повлиять на все органы и системы человека. Чаще всего среди негативных последствий возмущений врачи называют мигрени, скачки артериального давления, головную боль. Сердце и сосуды в такие моменты работают с дополнительной нагрузкой, помните об этом.

Напомним,