Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине

Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 12 февраля?

В субботу, 13 февраля, ожидается спокойный в геомагнитном плане день. По прогнозам синоптиков, риски возникновения магнитной бури , которая бы повлияла на ваше самочувствие, сводится к нулю.

Проведите день активно!

Солнечная погода 12 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури крайне негативно влияют на все органы и системы человека. Как правило, последствия ощущаются со стороны сердечной и сосудистой систем.

Чаще всего люди жалуются на головные боли, а пациенты, склонные к повышению давления, страдают от приступов гипертонии.

Напомним,