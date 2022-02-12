Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине
12 февраля 2022 09:30
Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 12 февраля?
магнитной бури, которая бы повлияла на ваше самочувствие, сводится к нулю.
Проведите день активно!
Солнечная погода 12 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури крайне негативно влияют на все органы и системы человека. Как правило, последствия ощущаются со стороны сердечной и сосудистой систем.
Чаще всего люди жалуются на головные боли, а пациенты, склонные к повышению давления, страдают от приступов гипертонии.
Напомним,