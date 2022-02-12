Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине

12 февраля 2022 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 12 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 12 февраля?

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В субботу, 13 февраля, ожидается спокойный в геомагнитном плане день. По прогнозам синоптиков, риски возникновения магнитной бури, которая бы повлияла на ваше самочувствие, сводится к нулю.

Проведите день активно!

Солнечная погода 12 февраля:     

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури крайне негативно влияют на все органы и системы человека. Как правило, последствия ощущаются со стороны сердечной и сосудистой систем.

Чаще всего люди жалуются на головные боли, а пациенты, склонные к повышению давления, страдают от приступов гипертонии.

Напомним,

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