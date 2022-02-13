Магнитные бури 13 февраля 2022 года в Украине
13 февраля 2022 09:40
Магнитные бури 13 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 13 февраля?
магнитной бури. Она может повлиять на ваше самочувствие.
Солнечная погода 13 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.
Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.
Напомним,