Магнитные бури 13 февраля 2022 года в Украине

Магнитные бури 13 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 13 февраля?

Солнечная погода 13 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В воскресенье, 13 февраля, к сожалению, геомагнитная обстановка претерпит изменения. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление солнечного ветра, что приведет к возникновению магнитной бури . Она может повлиять на ваше самочувствие.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,