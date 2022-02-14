Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине

14 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 14 февраля?

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В понедельник, 14 февраля, по информации синоптиков, еще будут ощущаться последствия мощной магнитной бури, которая продолжалась днем ранее. Постарайтесь не перенапрягаться в этот день, следить за давлением и своевременно принимать меры.

Солнечная погода 14 февраля:      

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.           

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,

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