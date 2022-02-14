Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине
14 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 14 февраля?
магнитной бури, которая продолжалась днем ранее. Постарайтесь не перенапрягаться в этот день, следить за давлением и своевременно принимать меры.
Солнечная погода 14 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.
Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.
Напомним,