Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине

Магнитные бури 14 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 14 февраля?

Солнечная погода 14 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 40%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В понедельник, 14 февраля, по информации синоптиков, еще будут ощущаться последствия мощной магнитной бури , которая продолжалась днем ранее. Постарайтесь не перенапрягаться в этот день, следить за давлением и своевременно принимать меры.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,