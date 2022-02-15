Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине
15 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 15 февраля?
магнитной бури сойдут на нет. С точки зрения возмущений геомагнитного поля день будет благоприятным, он не принесет дискомфорта зависимым от погоды украинцам.
Солнечная погода 15 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.
Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.
Напомним,