Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине

Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 15 февраля?

Солнечная погода 15 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Во вторник, 15 февраля, по информации синоптиков, последствия магнитной бури сойдут на нет. С точки зрения возмущений геомагнитного поля день будет благоприятным, он не принесет дискомфорта зависимым от погоды украинцам.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,