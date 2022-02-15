Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине

15 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 15 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 15 февраля?

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Во вторник, 15 февраля, по информации синоптиков, последствия магнитной бури сойдут на нет. С точки зрения возмущений геомагнитного поля день будет благоприятным, он не принесет дискомфорта зависимым от погоды украинцам.

Солнечная погода 15 февраля:       

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.           

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

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