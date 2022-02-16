Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине

Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 16 февраля?

Солнечная погода 16 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В среду, 16 февраля, по сведениям синоптиков, магнитные бури не ожидаются. День будет благоприятным, он не принесет дополнительного дискомфорта украинцам, которые зависимы от геомагнитной активности.

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,