Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
16 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 16 февраля?
магнитные бури не ожидаются. День будет благоприятным, он не принесет дополнительного дискомфорта украинцам, которые зависимы от геомагнитной активности.
Солнечная погода 16 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.
Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.
Напомним,