Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине

16 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 16 февраля?

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В среду, 16 февраля, по сведениям синоптиков, магнитные бури не ожидаются. День будет благоприятным, он не принесет дополнительного дискомфорта украинцам, которые зависимы от геомагнитной активности. 

Солнечная погода 16 февраля:       

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.           

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм человека, сердцу приходится работать под нагрузкой, поэтому чаще всего в дни возмущений люди страдают от перепадов давления, приступов гипертензии и головных болей.

Держите при себе лекарства, чтобы справиться с дискомфортом.

Напомним,

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