Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 февраля?

Солнечная погода 17 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что магнитные бури в четверг, 17 февраля, маловероятны. Ожидается, что день пройдет в благоприятной обстановке с минимальными возмущениями магнитного поля Земли.

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Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дирскомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.

Напомним,