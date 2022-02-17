Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
17 февраля 2022 00:10
Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 февраля?
магнитные бури в четверг, 17 февраля, маловероятны. Ожидается, что день пройдет в благоприятной обстановке с минимальными возмущениями магнитного поля Земли.
Солнечная погода 17 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дирскомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.
Напомним,