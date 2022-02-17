Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине

17 февраля 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 17 февраля?

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Синоптики информируют, что магнитные бури в четверг, 17 февраля, маловероятны. Ожидается, что день пройдет в благоприятной обстановке с минимальными возмущениями магнитного поля Земли. 

Солнечная погода 17 февраля:       

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                       
  • Солнечные пятна отсутствуют.           

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Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дирскомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления. 

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

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