Магнитные бури 18 февраля 2022 года в Украине
18 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 18 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 18 февраля?
магнитные бури в пятницу, 18 февраля, скорее всего, не возникнут. Ожидается, что день пройдет в благоприятной обстановке с минимальными возмущениями магнитного поля Земли.
Солнечная погода 18 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дирскомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.
Напомним,