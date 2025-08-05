Хто зверху-14: хто став новим ведучим відомого шоу

Ви вболівали за нього спочатку на «Фабриці зірок», а потім – під час ефіру проєкту «Хто знає?». А тепер він ходить по майданчику «Хто зверху?», наспівуючи «Я тебе забув, чуєш мене, чуєш?».

Увага, увага! Відбувається заміна на ігровому полі! Замість Богдана Шелудяка на майданчик шоу «Хто зверху?» виходить Володимир Дантес! І стає новим капітаном чоловічої команди та співведучим Лесі Нікітюк.

Чому так довго чекали, щоб запропонувати мені роль ведучого? – каже Дантес. – Жартую! Але стати частиною легендарного проєкту – це справжній кайф і щастя. До речі, в мене навіть кастингу не було. Просто зателефонували та сказали, що єдиний, з ким Леся Нікітюк хоче вести цю програму, – це я. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок! До речі, кожного сезону «Хто зверху?» дивує чимось новим, але такого оновлення, як я, проєкт ще не бачив! Буде круто!

Співак та ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Ви запитаєте, чому відбулася заміна в складі капітанів? Розповідаємо – Богдан Шелудяк, який до цього стояв на чолі чоловічої команди, вирішив зосередитися на бізнесі.

Я люблю «Хто зверху?» та всю команду, яка працює над проєктом. Був ведучим шоу два сезони, і це справді крутий досвід! – говорить Богдан. – Та мій основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це потребує постійного занурення. Також ми весь час вдосконалюємо свій навчальний продукт. Ця робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір. Але я змушений залишити «Хто зверху?» Хоча моє серце спокійне, адже передаю лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки. Та думаю, що на Новому каналі ми ще побачимось (усміхається).

Співак та ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

А ось у житті ведучої проєкту Лесі Нікітюк, схоже, все іде за планом. Нещодавно вона стала мамою, перед цим знялась у кіно в головній ролі, а тепер з новими силами повертається до зйомок улюбленого шоу. І як справжня жінка, яка знає, чого хоче, цього сезону сама обрала собі співведучого.

Чому Дантес? Насправді, жодної інтриги, ми пішли по алфавіту: Б – Буше, Д – Дантес (сміється). Володя – артистичний, епатажний і дуже модний зараз! Думаю, що вайб нашого шоу за його участі точно зміниться. І є всі шанси, що наш дует стане новим відкриттям, – ділиться Леся. – Вова не радився зі мною щодо своєї поведінки в ролі капітана чоловічої команди. І я б на його місці теж цього не робила (сміється). У нього чудовий образ, він знає, що робити. Впевнена, що в нас будуть феєричні батли! Та що багато розповідати – побачите все восени на Новому каналі!

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