Хто зверху-14: хто став новим ведучим відомого шоу
Ви вболівали за нього спочатку на «Фабриці зірок», а потім – під час ефіру проєкту «Хто знає?». А тепер він ходить по майданчику «Хто зверху?», наспівуючи «Я тебе забув, чуєш мене, чуєш?».
Чому так довго чекали, щоб запропонувати мені роль ведучого? – каже Дантес. – Жартую! Але стати частиною легендарного проєкту – це справжній кайф і щастя. До речі, в мене навіть кастингу не було. Просто зателефонували та сказали, що єдиний, з ким Леся Нікітюк хоче вести цю програму, – це я. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок! До речі, кожного сезону «Хто зверху?» дивує чимось новим, але такого оновлення, як я, проєкт ще не бачив! Буде круто!
Ви запитаєте, чому відбулася заміна в складі капітанів? Розповідаємо – Богдан Шелудяк, який до цього стояв на чолі чоловічої команди, вирішив зосередитися на бізнесі.
Я люблю «Хто зверху?» та всю команду, яка працює над проєктом. Був ведучим шоу два сезони, і це справді крутий досвід! – говорить Богдан. – Та мій основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це потребує постійного занурення. Також ми весь час вдосконалюємо свій навчальний продукт. Ця робота забирає багато часу та сил. Підготовка до зйомок і знімальний процес телевізійного шоу потребує не меншого ресурсу. Тому мені довелося обирати, і це був дуже складний вибір. Але я змушений залишити «Хто зверху?» Хоча моє серце спокійне, адже передаю лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки. Та думаю, що на Новому каналі ми ще побачимось (усміхається).
Чому Дантес? Насправді, жодної інтриги, ми пішли по алфавіту: Б – Буше, Д – Дантес (сміється). Володя – артистичний, епатажний і дуже модний зараз! Думаю, що вайб нашого шоу за його участі точно зміниться. І є всі шанси, що наш дует стане новим відкриттям, – ділиться Леся. – Вова не радився зі мною щодо своєї поведінки в ролі капітана чоловічої команди. І я б на його місці теж цього не робила (сміється). У нього чудовий образ, він знає, що робити. Впевнена, що в нас будуть феєричні батли! Та що багато розповідати – побачите все восени на Новому каналі!
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