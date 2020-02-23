Карпатский рейнджер киллера не боится

24 февраля на канале 2+2 премьера экшен-детектива о приключениях канадского шерифа в Украине. Встречайте «Карпатского рейнджера»!

<подзаголовок>Криминальные приключения шерифа в Украине

Пока все обсуждают перезапуск культового сериала «Уокер, техасский рейнджер», телеканал 2+2 снял детективный сериал про рейнджера на диком-диком западе… Украины.

По сюжету, штаб-сержант конной полиции из Канады Пол Гордийчак приезжает в Украину в рамках программы «Украинский шериф». По окончании проекта он собирается вернуться домой, но не все этому рады. Направленный из Канады по его душу киллер совершает роковую ошибку – вместо Пола убивает местного участкового. Теперь Гордийчак должен заменить жертву и стать новым шерифом карпатского городка.

Справедливый, чересчур правильный коп вдруг открывает для себя неожиданные реалии приграничной жизни: здесь всем заправляет криминалитет, процветает контрабанда, а преступники спокойно разгуливают по улицам. Шериф решает восстановить порядок на исторической родине. Но удастся ли ему? На него охотятся киллер и местные бандиты, гуцулы не готовы к переменам, да еще и напарник не рад новому участковому.

Кстати, съемки похорон участкового из Нагуры (так называется город) были чуть ли не самыми масштабными и атмосферными в сериале. Эмоционально сложный эпизод сняли за 17 дублей! Чтобы сохранить местные обычаи, для сцены привлекали оркестр и гуцулов, играющих на трембитах.

Опасные горы

Основная часть съемок проходила в Киеве и Киевской области. Но ради неповторимого гуцульского колорита коллектив выезжал в Карпаты и Закарпатье. Рахов, Яремче, Микуличин, Татаров – большинство натурных сцен снимали именно там.

Горные реки, живописные склоны, водопады и лес – на первый взгляд, идеальное место для съемок. А вот актеры признаются, что кадры в Карпатах стали испытанием для всей команды. Иногда за день приходилось делать по 5 переездов на локацию, что увеличивало длительность съемочного дня.

Еще одна сложность съемок в горах – непредсказуемая погода. Когда дождь сильный, по скалам не покарабкаешься, да и спуск к водопаду опасен для жизни.

Чак Норрис, это ты?

Роль рейнджера Пола Гордийчака досталась одесситу Артемию Егорову. В ковбойской шляпе, с рыжей бородой актер действительно похож на персонажа Чака Норриса. Артемий не только признает внешнее сходство, но и считает Норриса своим вдохновителем:

– Он мой любимый актер с детства. Помню, как смотрел фильм «Уокер, техасский рейнджер» впервые. Сцена, когда главного героя вместе с машиной зарывают в яму, настолько меня тронула, что я расплакался!

Самому Егорову на съемках «Карпатского рейнджера» пришлось несладко. Для роли он набрал за пару месяцев 12 кг, прошел курс единоборств и боевой стрельбы и потом каждый день на протяжении полугода участвовал в экшен-сценах.

Лара Крофт и настоящие гуцулы

В «Карпатском рейнджере» сыграли востребованные украинские актеры. Напарником шерифа стал Дмитрий Сова, который перед съемками специально выкрасил волосы в рыжий цвет.

Актриса Дарья Плахтий перевоплотилась в помощницу шерифа Нагуры. Из-за большого количества боевых сцен и трюков на площадке ее даже прозвали «украинской Ларой Крофт».

Дарья Егоркина сыграла смелую авантюристку – терапевта Катерину. По сценарию девушка покоряет сердце Пола Гордийчака и помогает расследовать криминальные истории.

– Съемки были очень насыщенными. Запомнилось, как мы с Дарьей Плахтий стреляли из пулемета времен Второй мировой войны. Когда приходишь на съемочную площадку, а тебе показывают пулемет, учат стрелять из него, правильно держать, ты начинаешь паниковать, и сердце бьется быстрее, чем обычно. Но это незабываемый опыт и драйв! – вспоминает Егоркина.

Также в детективе зрители увидят Остапа Ступку, Алексея Смолку, Славу Красовскую, Геннадия Попенко, Валерия Астахова и даже настоящих гуцулов.

Любовь в горах

Герои Егорова и Егоркиной пройдут сложный путь от ненависти и непринятия друг друга до любви. Но на съемочной площадке актеры быстро нашли общий язык.

– Есть актрисы, с которыми очень сложно. У меня был проект, где съемка романтических сцен была настоящим кошмаром, – признается Артемий Егоров. – Мне легче было на коне скакать на одной ноге, чем играть эти сцены. А вот с Дашей все легко. Она прекрасная актриса и человек.

И это не единственная пара, которая сложится по сценарию. Герой Дмитрия Совы вообще попадет в любовный треугольник. Но в подробности создатели сериала не углубляются.

Канадский акцент и карпатский диалект

Сериал снимали на украинском языке. Даже заграничный рейнджер Пол Гордийчак говорит на языке своих предков – правда, с канадским акцентом.

– Я долго изучал манеру речи именно тех канадцев, которые говорят на украинском. Смотрел видео, повторял. Затем мы немножко все это подчистили, сделали акцент понятнее для зрителя. После стольких месяцев съемок я уже и в жизни стал говорить, как мой герой, – смеется Артемий.

Сценаристы позаботились и о том, чтобы жители Карпат в сериале общались на диалектах. Сделать это было непросто, ведь в каждом районе свои особенности. Например, в Рахове вместо «так» говорят «йо», в Ясенях вместо «скільки» – «кіко», а в Яремче «велосипед» называют «ровером».

Как жеребец оказался кобылой

Постоянный напарник рейнджера – жеребец по кличке Орлик. А «сыграла» его весьма своенравная кобыла Ляля. Егоров подружился с ней не сразу, потому что с лошадьми у него связаны неприятные воспоминания:

– Несколько лет назад на съемках я едва не остался без головы. Скакал во весь дух верхом, зацепился за ветку, и мне чуть не оторвало башку. Теперь каждый кадр с лошадьми дается с трудом. Но даже в самых сложных сценах в этом сериале снимался сам.

Подарок по кличке Лаки

Во время съемок в лесу съемочная группа подобрала брошенных щенков.

– К сожалению, спасти удалось только одну девочку, – рассказывает Дарья Егоркина. – Сейчас она живет в прекрасной семье. Когда мне отправляют ее фото, я чувствую себя по-настоящему счастливой. «Карпатский рейнджер» навсегда останется важным и ярким периодом в нашей жизни. Ведь проект сделал нам всем большой подарок на память – нашу Лаки, что означает «счастливая».

Текст: Алина Круглова