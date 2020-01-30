В Киеве продолжаются съемки 24-серийной картины «Отречение» по заказу канала «Украина».

В центре сюжета сериала – история молодого талантливого оперативника Влада Романенко, который становится членом специального отдела уголовного розыска. Из-за непростого характера парень получает клички «выскочка» и «Шерлок Холмс».

Новый сотрудник специального отдела уголовного розыска Влад Романенко – молод, талантлив и принципиален. Еще в юности парень разорвал отношения со своим отцом, который был представителем криминального мира. Случилось это после того, как он не смог стать на пути отца и дать ход делу, за что до сих пор мучится угрызением совести. Новый виток этой драмы начинается, когда молодой оперативник влюбляется в свою сотрудницу – девушку Сашу. Тогда же всплывет прошлое семьи Влада, не позволяя ему больше делать вид, что у него нет отца.

Продюсер компании «ТРИ-Я-ДА продакшн» Игорь Волков рассказал, что эта картина будет достаточно классической, но интригующей и интересной – новая история о современном, талантливом детективе, который служит в украинской полиции:

Вертикальный детектив, в котором каждая серия – отдельная история. Главный герой – человек, который наделен фантастическим интеллектом и уникальными способностями в расследовании. Условно говоря – современный Шерлок Холмс, живущий в наших реалиях, только Влад не частный сыщик – он представитель полиции, служащий в спецотделе.

Канал «Украина» работает над новой детективной мелодрамой «Отречение» / пресс-служба канала Украина

Роль Влада досталась молодому, но уже достаточно известному актеру Макару Тихомирову, который признался – характер его персонажа очень близок ему, он достаточно многогранный и разносторонний.

Мой герой Владислав обладает хорошими умственными способностями, замечает мельчайшие детали, что помогает ему в расследованиях. Он циник по жизни, редко обращает внимание на чьи-то чувства, особенно, если это люди не из его круга общения. К моему большому актерскому счастью, это не персонаж, который просто влюбляется и идет к своей цели. У него есть нюансы, которые случаются в жизни, но не всегда есть в сериалах,

– поделился исполнитель главной мужской роли, актер Макар Тихомиров.

Также в фильме снимаются Наталья Бабенко, Артем Позняк, Константин Войтенко, Игорь Салимонов, Роман Жиров, Вячеслав Бабенко, Анастасия Карпенко, Зоя Барановская и др.

Режиссеры-постановщики – Сергей Сотниченко и Антон Гойда. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Художник-постановщик – Иван Степаненко. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания «ТРИ-Я-ДА продакшн». Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним,