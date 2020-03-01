Телеканал «Украина» приступил к съемкам нового фильма «Незабытая»
В Киеве стартовали съемки 4-серийной мелодрамы «Незабытая».
Лариса и Дана – мачеха и дочка, пережившие вместе трагические потери и опасности. Но их семейные отношения рушатся из-за того, что девушки не могут поделить одного на двоих любимого. Одна винит другую в своем горе и сломанной жизни. По какому же пути поведет обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?
Актриса Ирина Таранник, которую зрители привыкли видеть в мягких и жизнерадостных героинях, в этом проекте предстанет в совсем другой роли.
Мне чаще всего достаются положительные героини, но в этом проекте такую роль забрала Мила Сивацкая, за что я ей очень благодарна. Я как раз мечтала сыграть неоднозначную барышню, которая пытается быть счастливой, но вот в чем проблема – ее никто этому не научил! И режиссер - большой молодец: он объяснил мне, почему нужна была такая история. Лариса – не совсем миссис Зло, в ее жизни есть оправдательные моменты. Например, недолюбленность и холодное отношение со стороны собственной мамы. Мне симпатична эта героиня. Она не теряет веры, что все будет хорошо. Она до последнего пытается быть счастливой, цепляясь за любую возможность. И это стремление к счастью ее во многом оправдывает,– объясняет актриса.
Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Иногда все переворачивается с ног на голову и идет не по плану. Но вместе с этим сериал показывает, как люди могут находить в себе силы, чтобы не сломаться под гнетом обстоятельств, а идти дальше, находить смысл и способ продолжать жить,– говорит Никита Вакулюк.
Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Святослав Булаковский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним,