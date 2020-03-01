В Киеве стартовали съемки 4-серийной мелодрамы «Незабытая».

Новая история разворачивается вокруг двух девушек, которые, влюбившись в одного мужчину, превратились из близких друг другу людей в заклятых врагов.

Лариса и Дана – мачеха и дочка, пережившие вместе трагические потери и опасности. Но их семейные отношения рушатся из-за того, что девушки не могут поделить одного на двоих любимого. Одна винит другую в своем горе и сломанной жизни. По какому же пути поведет обеих незабытая обида и жажда мести? Смогут ли женщины найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки?

Телеканал «Украина» приступил к съемкам нового фильма «Незабытая» / пресс-служба канала Украина

В фильме снимаются актеры Мила Сивацкая, Ирина Таранник, Мария Мархай, Виталий Кудрявцев, Кирилл Черняков, Данил Шевченко, Александр Кобзарь, Артемий Егоров, Никита Вакулюк, Василий Дзялик, Любава Берло, Леся Самаева.

Актриса Ирина Таранник, которую зрители привыкли видеть в мягких и жизнерадостных героинях, в этом проекте предстанет в совсем другой роли.

Мне чаще всего достаются положительные героини, но в этом проекте такую роль забрала Мила Сивацкая, за что я ей очень благодарна. Я как раз мечтала сыграть неоднозначную барышню, которая пытается быть счастливой, но вот в чем проблема – ее никто этому не научил! И режиссер - большой молодец: он объяснил мне, почему нужна была такая история. Лариса – не совсем миссис Зло, в ее жизни есть оправдательные моменты. Например, недолюбленность и холодное отношение со стороны собственной мамы. Мне симпатична эта героиня. Она не теряет веры, что все будет хорошо. Она до последнего пытается быть счастливой, цепляясь за любую возможность. И это стремление к счастью ее во многом оправдывает,

– объясняет актриса.

Телеканал «Украина» приступил к съемкам нового фильма «Незабытая» / пресс-служба канала Украина

По словам Никиты Вакулюка, герой которого оказался в любовном треугольнике, эта картина очень хорошо иллюстрирует непредсказуемость жизненных событий.

Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Иногда все переворачивается с ног на голову и идет не по плану. Но вместе с этим сериал показывает, как люди могут находить в себе силы, чтобы не сломаться под гнетом обстоятельств, а идти дальше, находить смысл и способ продолжать жить,

– говорит Никита Вакулюк.

Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Святослав Булаковский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним,