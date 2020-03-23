На канале Киев появятся сразу три новые телеведущие

Канал «Киев» рассекретил имена новых ведущих.

Одна из них — звезда «5 канала», на котором она много лет вела прогноз погоды, а также была автором и ведущей программ «Мамина школа» и «Семейные встречи». Кроме того, Массанга рассказывает о погоде на одной из радиостанций, а также занимается благотворительными проектами.

Как призналась Массанга, вести утреннее шоу было ее давней мечтой. Хотя ведущая прекрасно понимает сложность подобной работы — ведь просыпаться и вставать приходится в четыре утра. И вот, благодаря каналу «Киев», ее давняя мечта осуществилась. Встречайте Габриэллу Массангу, ведущую «Утра по-киевски», уже с этого понедельника!

Также в «Утре» появятся две новые ведущие утреннего блока новостей «СТН» — Олеся Кобзар и Антонина Антоша.

Олеся до недавнего времени работала на телеканале АТR, имеет большой опыт в качестве телеведущей и журналистки, работала на «Первом Автомобильном» и канале «1+1».

Антонина Антоша переходит на канал «Киев» с UATV English. Так же, как и ее коллеги, имеет богатый телевизионный опыт. Около пятнадцати лет проработала в новостях в качестве ведущей и журналистки. К слову, Антонина может вести программы на трех языках – украинском, русском и английском.

Олеся Кобзар и Антонина Антоша будут вести утренний блок «СТН» по очереди – неделя через неделю. А Габриэлла Массанга будет радовать киевлян ежедневно по будням.

Смотрите «Утро по-киевски» по будням с 7 до 9 утра с новыми ведущими!

Напомним,