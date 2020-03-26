Право на владу: Как жить в карантине и что ждет украинскую экономику

Как жить в карантине и что ждет украинскую экономику - сегодня в ток-шоу «Право на владу» на 1+1

Сегодня, 26 марта, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу».

Темой эфира в очередной раз станет волнующий каждого украинца вопрос жизни страны в период пандемии коронавируса. Ведь кроме карантина, вместе с опасным вирусом в Украину пришел экономический кризис, масштаб которой сейчас трудно оценить.

В прямом эфире ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами поговорит о жизни на карантине, экономических перспективах Украины и что будет с курсом гривны. А также будет искать ответы на вопросы, насколько значительными будут экономические потери, хватит ли украинцам ресурсов на еще один месяц карантина, и к чему следует готовиться власти, бизнесу и всем гражданам.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: академик НАНУ, директор Института биохимии им.О.В.Палладина Сергей Комиссаренко, владелец и президент инвестиционной группы DCH Александр Ярославский, владелец Saturn, член Фонда поддержки экономической безопасности Украины, президент Украинской ассоциации производителей электротехники Александр Громыко, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский, главный редактор сайта Цензор Юрий Бутусов, гендиректор корпорации АТБ Борис Марков, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найма и другие.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22.30.

Напомним, как ограничительная мера в связи с коронавирусом прямой эфир «Право на владу» в очередной раз пройдет без зрителей.

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