Супер Топ-модель по-украински - съемки проекта перенесли: подробности
Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, Новый канал переносит работу над новым сезоном модельного реалити.
— Чтобы произвести качественный контент к осеннему сезону, мы должны были войти в съемки не позже 1 апреля. В связи с продлением карантина мы этого осуществить, к нашему огромному сожалению, не можем, — объяснила решение генеральный директор Нового канала Ольга Задорожная.
Но не волнуйтесь! Когда улягутся все проблемы, связанные с пандемией, команда проекта вернется к работе по подготовке Суперсезона «Супер Топ-модели по-украински».
Что же будет с 25-ю участницами проекта, которых вся страна выбирала в течение 2,5 месяцев путем голосования на сайте проекта? Отвечаем — команда реалити постарается сделать все для того, чтобы в Суперсезоне зрители увидели как своих фавориток, так и любимых экспертов и ведущую проекта.
Напомним,