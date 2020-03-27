Супер Топ-модель по-украински - съемки проекта перенесли: подробности

27 марта 2020 13:26 Александр Кива
Супер Топ-модель по-украински - съемки проекта перенесли: подробности
Cъемки Супер Топ-модели по-украински перенесли

Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, Новый канал переносит работу над новым сезоном модельного реалити.

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Осенью 2020 года в эфире Нового канала должен был выйти Суперсезон модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински». Его «фишка» — возвращение самых ярких и крутых участниц предыдущих шести сезонов, которые получают шанс еще раз побороться за победу. Но новая реальность внесла свои коррективы — из-за пандемии коронавируса съемки пришлось перенести на следующий год.

— Чтобы произвести качественный контент к осеннему сезону, мы должны были войти в съемки не позже 1 апреля. В связи с продлением карантина мы этого осуществить, к нашему огромному сожалению, не можем, — объяснила решение генеральный директор Нового канала Ольга Задорожная.

Но не волнуйтесь! Когда улягутся все проблемы, связанные с пандемией, команда проекта вернется к работе по подготовке Суперсезона «Супер Топ-модели по-украински».

Что же будет с 25-ю участницами проекта, которых вся страна выбирала в течение 2,5 месяцев путем голосования на сайте проекта? Отвечаем — команда реалити постарается сделать все для того, чтобы в Суперсезоне зрители увидели как своих фавориток, так и любимых экспертов и ведущую проекта.

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А вот что на 100% останется неизменным — это правила реалити, по которым девушки будут бороться за звание «Супер Топ-модели по-украински». Так что запасайтесь терпением, и до встречи в эфире!

Напомним, 

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