Что смотреть по ТВ 14 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Что смотреть по ТВ 14 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин в Украине продолжается.

Многие дома заниматься самообразованием, усовершенствованием себя, а также придерживаются баланса работы и отдыха. Безусловно, очень важен последний пункт.

И если вы думаете, какой фильм посмотреть вечером, то вам необходим определенный перечень кинокартин. Однако об этом можно не переживать!

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня вечером.

Петля времени

CША, Китай, фантастика, боевик, триллер, драма, криминал, 2012

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.0

TV1000 Action, 14 апреля 19:05

В 2074 году путешествия во времени стали реальностью. Мафия отправляет в прошлое нежелательных людей, где их убивают так называемые луперы. Один из них получает заказ и обнаруживает, что его жертва — он сам...

Фильм с неожиданной развязкой.

Две королевы

Великобритания, США, драма, биография, история, 2018

Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.2

ViP Premiere, 14 апреля 19:05

Вернувшись в Шотландию после смерти своего мужа короля Франциска II, 18-летняя Мария Стюарт оказывается в сложном положении. Она католичка и претендентка на трон Англии, что не нравится нынешней протестантской королеве Елизавете I. Будучи кузинами, юные властительницы пытаются наладить отношения, однако ни одна из них не готова уступить престол.

В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии».

Букшоп

Великобритания, Испания, Германия, драма, 2017

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.6

TV1000 World Kino, 14 апреля 21:00

1959 год. Вдова Флоренс Грин осуществляет свою давнюю мечту: она покупает старый дом в маленьком прибрежном городке Англии и открывает в нем книжный магазин. Вместо гостеприимства женщину встречает холодность местных жителей. Влиятельная горожанка Вайолет Гамарт пытается прикрыть книжный бизнес Флоренс, ведь у нее есть свои планы на старый дом.

Экранизация романа «Книжная лавка» Пенелопы Фицджеральд.

Эквилибриум

США, боевик, фантастика, драма, триллер, 2002

Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.9

TV1000 Action, 14 апреля 23:05

В недалеком будущем эмоции и чувства находятся под запретом. Ведь именно они являются причинами всех бед и войн. Люди принудительно принимают специальный препарат, подавляющий любые эмоции. Искусство, музыка и литература уничтожены — ничто не должно пробуждать в человеке чувства. Выполнение правил контролируют правительственные агенты, так называемые клирики Грамматона. Они выслеживают и казнят эмоциональных преступников. Джон Престон, хладнокровный клирик первого класса, забывает принять лекарство и впервые за долгие годы влюбляется...

Захватывающий антиутопический боевик.

Секс по дружбе

CША, мелодрама, комедия, драма, 2011

Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.1

ViP Comedy, 14 апреля 23:45

Джейми — молодая девушка, работающая кадровым агентом в Нью-Йорке. В поисках кандидата на позицию арт-директора известного журнала, она знакомится с Диланом, автором популярного блога из Лос-Анджелеса. Молодые люди начинают проводить время вместе и становятся друзьями. Джейми недавно бросил парень, а Дилан перед переездом в Нью-Йорк расстался с девушкой. Обсуждая свои любовные неудачи, герои сходятся на том, что им больше не нужны серьезные отношения. Они решают заняться сексом без обязательств, поклявшись, что после этого останутся друзьями. Но что-то пошло не так...

Легкая романтическая комедия о дружбе, которая перерастает в любовь.