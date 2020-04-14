Что смотреть по ТВ 14 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Карантин в Украине продолжается.
И если вы думаете, какой фильм посмотреть вечером, то вам необходим определенный перечень кинокартин. Однако об этом можно не переживать!
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня вечером.
Петля времени
- CША, Китай, фантастика, боевик, триллер, драма, криминал, 2012
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.0
- TV1000 Action, 14 апреля 19:05
В 2074 году путешествия во времени стали реальностью. Мафия отправляет в прошлое нежелательных людей, где их убивают так называемые луперы. Один из них получает заказ и обнаруживает, что его жертва — он сам...
Фильм с неожиданной развязкой.
Две королевы
- Великобритания, США, драма, биография, история, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.2
- ViP Premiere, 14 апреля 19:05
В основе сюжета лежит книга британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии».
Букшоп
- Великобритания, Испания, Германия, драма, 2017
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 6.6
- TV1000 World Kino, 14 апреля 21:00
1959 год. Вдова Флоренс Грин осуществляет свою давнюю мечту: она покупает старый дом в маленьком прибрежном городке Англии и открывает в нем книжный магазин. Вместо гостеприимства женщину встречает холодность местных жителей. Влиятельная горожанка Вайолет Гамарт пытается прикрыть книжный бизнес Флоренс, ведь у нее есть свои планы на старый дом.
Экранизация романа «Книжная лавка» Пенелопы Фицджеральд.
Эквилибриум
- США, боевик, фантастика, драма, триллер, 2002
- Рейтинг: IMDb 7.4, КиноПоиск 7.9
- TV1000 Action, 14 апреля 23:05
Захватывающий антиутопический боевик.
Секс по дружбе
- CША, мелодрама, комедия, драма, 2011
- Рейтинг: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.1
- ViP Comedy, 14 апреля 23:45
Джейми — молодая девушка, работающая кадровым агентом в Нью-Йорке. В поисках кандидата на позицию арт-директора известного журнала, она знакомится с Диланом, автором популярного блога из Лос-Анджелеса. Молодые люди начинают проводить время вместе и становятся друзьями. Джейми недавно бросил парень, а Дилан перед переездом в Нью-Йорк расстался с девушкой. Обсуждая свои любовные неудачи, герои сходятся на том, что им больше не нужны серьезные отношения. Они решают заняться сексом без обязательств, поклявшись, что после этого останутся друзьями. Но что-то пошло не так...
Легкая романтическая комедия о дружбе, которая перерастает в любовь.