Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

16 апреля 2020 09:37 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Карантин в Украине продолжается, и с каждым днем все сложнее выдерживать внедренный из-за коронавируса режим.

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Помогут развеять скуку интересные кинокартины. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 16 апреля. 

Сокровище Амазонки

  • США, боевик, комедия, приключения, 2003
  • Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.1
  • TV1000 Action, 16 апреля 17:55

Бэк, специалист по выбиванию долгов, отправляется в джунгли Амазонки, чтобы найти и вернуть непутевого сынка мафиозного босса. Трэвис, так зовут искателя приключений, охотится на золотую статую древнего божества Гато, которого почитают местные индейцы. Найти парня не составило особого труда, а вот вернуть домой — это задача не из легких. Дело в том, что пронырливый Трэвис перешел дорогу местному криминальному авторитету. Бэк решает не только защитить парнишку, но и стать его партнером в поисках сокровищ.

Экшн в фильме настолько безбашенный, что во время выполнения одного трюка дублер Дуэйна, который также является его кузеном, сломал лодыжку.

По соображениям совести

  • Австралия, США, драма, военный, история, 2016
  • Рейтинг: IMDb 8.1, КиноПоиск 7.9
  • ViP Premiere, 16 апреля 18:50

Вторая мировая война. Медик американской армии Дезмонд Досс отказывается убивать людей на поле боя, находясь на вражеской территории. Его твердая позиция о ненасилии поможет ему войти в историю США в качестве первого идейного уклониста, удостоенного Медали Почета.

Основано на реальных событиях. Две премии «Оскар».

Французская сюита

  • Великобритания, Франция, военная драма, мелодрама, 2014
  • Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1
  • ViP Premiere, 16 апреля 21:00

Читайте такжеЧто смотреть по ТВ 8 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Франция, 1940 год. Молодая красавица Люсиль живет со свекровью и ждет писем с фронта от нелюбимого мужа. Местных жителей обязывают разместить в своих домах оккупантов. Немецкие солдаты ведут себя похабно и пристают к женщинам. В доме Люсиль поселяется офицер Бруно фон Фальк. Поначалу девушка относится к врагу с презрением, но вскоре нежданный гость начинает вызывать у нее интерес. До войны Бруно был композитором, а Люсиль обожает музыку. Игра на пианино сближает героев, и между ними завязывается роман.

Грустная история о запретной любви, основанная на одноименном романе французской писательницы украинского происхождения. Книга была неизвестна более 60 лет, так как в 1942 году писательница была арестована и позднее погибла в Освенциме. Рукопись романа нашли ее дочери и опубликовали в 2004 году. 

Точка невозврата

  • США, триллер, драма, криминал, 2017
  • Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.2
  • TV1000 Action, 16 апреля 21:10

Теракт в Бейруте уносит жизнь супруги американского дипломата Мэйсона Скайлса. Десять лет спустя мужчина возвращается в Ливан, чтобы спасти своего лучшего друга, попавшего в плен к террористам.

Съемки фильма проходили в Марокко.

Версальский роман

  • Великобритания, история, драма, мелодрама, 2014
  • Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 6.6
  • TV1000 World Kino, 16 апреля 22:35

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Мадам Сабин де Барра получает приглашение навести порядок в садах Версальского дворца. Юной красавице удается не только успешно справиться со своей работой, но и очаровать придворного ландшафтного архитектора. Но далеко не все в восторге от проворной садовницы.

Действие ленты разворачивается во Франции, однако снимали его в Лондоне.

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