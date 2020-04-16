Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Карантин в Украине продолжается, и с каждым днем все сложнее выдерживать внедренный из-за коронавируса режим.
Сокровище Амазонки
- США, боевик, комедия, приключения, 2003
- Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.1
- TV1000 Action, 16 апреля 17:55
Бэк, специалист по выбиванию долгов, отправляется в джунгли Амазонки, чтобы найти и вернуть непутевого сынка мафиозного босса. Трэвис, так зовут искателя приключений, охотится на золотую статую древнего божества Гато, которого почитают местные индейцы. Найти парня не составило особого труда, а вот вернуть домой — это задача не из легких. Дело в том, что пронырливый Трэвис перешел дорогу местному криминальному авторитету. Бэк решает не только защитить парнишку, но и стать его партнером в поисках сокровищ.
Экшн в фильме настолько безбашенный, что во время выполнения одного трюка дублер Дуэйна, который также является его кузеном, сломал лодыжку.
По соображениям совести
- Австралия, США, драма, военный, история, 2016
- Рейтинг: IMDb 8.1, КиноПоиск 7.9
- ViP Premiere, 16 апреля 18:50
Вторая мировая война. Медик американской армии Дезмонд Досс отказывается убивать людей на поле боя, находясь на вражеской территории. Его твердая позиция о ненасилии поможет ему войти в историю США в качестве первого идейного уклониста, удостоенного Медали Почета.
Основано на реальных событиях. Две премии «Оскар».
Французская сюита
- Великобритания, Франция, военная драма, мелодрама, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.0, КиноПоиск 7.1
- ViP Premiere, 16 апреля 21:00
Грустная история о запретной любви, основанная на одноименном романе французской писательницы украинского происхождения. Книга была неизвестна более 60 лет, так как в 1942 году писательница была арестована и позднее погибла в Освенциме. Рукопись романа нашли ее дочери и опубликовали в 2004 году.
Точка невозврата
- США, триллер, драма, криминал, 2017
- Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.2
- TV1000 Action, 16 апреля 21:10
Теракт в Бейруте уносит жизнь супруги американского дипломата Мэйсона Скайлса. Десять лет спустя мужчина возвращается в Ливан, чтобы спасти своего лучшего друга, попавшего в плен к террористам.
Съемки фильма проходили в Марокко.
Версальский роман
- Великобритания, история, драма, мелодрама, 2014
- Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 6.6
- TV1000 World Kino, 16 апреля 22:35
Действие ленты разворачивается во Франции, однако снимали его в Лондоне.