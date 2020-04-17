Что смотреть по ТВ 17 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Думаете, как провести еще один вечер на карантине?
Чудо
- CША, драма, семейный, 2017
- Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 8.0
- TV1000, 17 апреля 16:10
Август Пулман, как и все ребята его возраста, любит весело проводить время, смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Однако мальчик отличается от сверстников своей внешностью: из-за редкой генетической болезни у него деформировано лицо. Август перенес 27 операций, чтобы самостоятельно дышать, видеть и слышать. Вот-вот он впервые пойдет в школу, где его ждут трудности и недопонимания со стороны одноклассников. Сможет ли мальчик найти друзей?
Экранизация одноименного романа Р. Х. Паласио.
Телепорт
- США, Канада, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, криминал, приключения, 2008
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 7.0
- ViP Megahit, 17 апреля 18:35
Экранизация одноименного романа Стивена Гулда.
Съемки картины проходили в США, Мексике, Италии, Чехии, Канаде и Японии.
Безумно богатые азиаты
- США, драма, мелодрама, комедия, 2018
- Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.6
- ViP Premiere, 17 апреля 19:05
Рэйчел Ву преподает экономику в университете и живет размеренной, но счастливой жизнью со своим парнем Ником Янгом. Однажды они отправляются в Сингапур на свадьбу лучшего друга Ника. Прилетев в страну, Рэйчел обнаруживает, что ее парень — вовсе не обычный человек, а наследник богатейшего рода и мечта всех местных женщин. Девушка из бедной семьи пытается выжить среди напыщенной элиты, которая хочет разлучить ее с любимым.
История современной Золушки на азиатский лад, снятая по одноименному роману-бестселлеру Кевина Квана.
Элизиум: Рай не на Земле
- CША, фантастика, боевик, драма, 2013
- Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.6
- TV1000 Action, 17 апреля 19:15
Атмосферный фантастический боевик о социальном неравенстве и борьбе за справедливость.
Ван Хельсинг
- CША, Чехия, фэнтези, боевик, приключения, 2004
- Рейтинг: IMDb 6.1 Кинопоиск 7.6
- TV1000, 17 апреля 20:10
Кровожадные чудища наводят ужас на обычных людей. И когда кажется, что надежды нет, появляется охотник на монстров, известный в своих кругах как Ван Хельсинг. Юный храбрец отправляется в Трансильванию, чтобы сразиться с королем зла — его Величеством графом Дракулой.
Сюжет основан на культовых романах «Дракула» Брэма Стокера и «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли.