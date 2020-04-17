Что смотреть по ТВ 17 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

17 апреля 2020 09:15 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 17 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Думаете, как провести еще один вечер на карантине?

Читайте такжеЛаура Меннелл о втором сезоне Проекта Синяя книга: Вас ждет много интересного и захватывающего
Наши идеи помогут вам определиться. Интересные, захватывающие фильмы, от которых сложно оторваться, скрасят ваш досуг удивительными эмоциями. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 17 апреля. 

Чудо

  • CША, драма, семейный, 2017
  • Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 8.0
  • TV1000, 17 апреля 16:10

Август Пулман, как и все ребята его возраста, любит весело проводить время, смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Однако мальчик отличается от сверстников своей внешностью: из-за редкой генетической болезни у него деформировано лицо. Август перенес 27 операций, чтобы самостоятельно дышать, видеть и слышать. Вот-вот он впервые пойдет в школу, где его ждут трудности и недопонимания со стороны одноклассников. Сможет ли мальчик найти друзей?

Экранизация одноименного романа Р. Х. Паласио.

Телепорт

  • США, Канада, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, криминал, приключения, 2008
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 7.0
  • ViP Megahit, 17 апреля 18:35

Читайте такжеЧто смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Жизнь Дэвида, подростка из неблагополучного района, переворачивается с ног на голову, когда он открывает в себе способность телепортироваться в любую точку планеты. Пока юноша путешествует по всему миру, загадочная организация объявляет на него охоту.

Экранизация одноименного романа Стивена Гулда.

Съемки картины проходили в США, Мексике, Италии, Чехии, Канаде и Японии.

Безумно богатые азиаты

  • США, драма, мелодрама, комедия, 2018
  • Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.6 
  • ViP Premiere, 17 апреля 19:05

Рэйчел Ву преподает экономику в университете и живет размеренной, но счастливой жизнью со своим парнем Ником Янгом. Однажды они отправляются в Сингапур на свадьбу лучшего друга Ника. Прилетев в страну, Рэйчел обнаруживает, что ее парень — вовсе не обычный человек, а наследник богатейшего рода и мечта всех местных женщин. Девушка из бедной семьи пытается выжить среди напыщенной элиты, которая хочет разлучить ее с любимым.

История современной Золушки на азиатский лад, снятая по одноименному роману-бестселлеру Кевина Квана.

Элизиум: Рай не на Земле

  • CША, фантастика, боевик, драма, 2013
  • Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.6
  • TV1000 Action, 17 апреля 19:15

Читайте такжеЧто смотреть по ТВ 10 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
2154 год. Элита общества живет на космической станции Элизиум, где чистая окружающая среда и развитая медицина. Бедные люди остались на перенаселенной загрязненной Земле, которая превратилась в огромные трущобы. Простых работяг ни при каких условиях не пускают на Элизиум, даже за деньги. Макс Да Коста из нищего района Лос-Анджелеса работает на заводе по изготовлению роботов. Однажды на производстве случается инцидент, в ходе которого герой получает смертельную дозу радиации. Макс пытается незаконным путем попасть в Элизиум — единственное место, где его могут вылечить.

Атмосферный фантастический боевик о социальном неравенстве и борьбе за справедливость. 

Ван Хельсинг

  • CША, Чехия, фэнтези, боевик, приключения, 2004
  • Рейтинг: IMDb 6.1 Кинопоиск 7.6
  • TV1000, 17 апреля 20:10

Кровожадные чудища наводят ужас на обычных людей. И когда кажется, что надежды нет, появляется охотник на монстров, известный в своих кругах как Ван Хельсинг. Юный храбрец отправляется в Трансильванию, чтобы сразиться с королем зла — его Величеством графом Дракулой.

Сюжет основан на культовых романах «Дракула» Брэма Стокера и «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли.

Облако тегов

фильмы что смотреть на ТВ что посмотреть какой фильм посмотреть Что смотреть по ТВ что смотреть что посмотреть во время карантина какой фильм посмотреть вечером Что посмотреть на карантине

Материалы по теме

Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 16 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Какие прически будут в моде этим летом: ТОП-5 вариантов
Lifestyle

Какие прически будут в моде этим летом: ТОП-5 вариантов
Что слушает Анастасия Чепелюк: 8 треков из плейлиста актрисы
Меломан

Что слушает Анастасия Чепелюк: 8 треков из плейлиста актрисы
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.04.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.04.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK