Что смотреть по ТВ 17 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Думаете, как провести еще один вечер на карантине?

Чудо

Наши идеи помогут вам определиться. Интересные, захватывающие фильмы, от которых сложно оторваться, скрасят ваш досуг удивительными эмоциями. Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 17 апреля.

CША, драма, семейный, 2017

Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 8.0

TV1000, 17 апреля 16:10

Август Пулман, как и все ребята его возраста, любит весело проводить время, смотреть фильмы и играть в компьютерные игры. Однако мальчик отличается от сверстников своей внешностью: из-за редкой генетической болезни у него деформировано лицо. Август перенес 27 операций, чтобы самостоятельно дышать, видеть и слышать. Вот-вот он впервые пойдет в школу, где его ждут трудности и недопонимания со стороны одноклассников. Сможет ли мальчик найти друзей?

Экранизация одноименного романа Р. Х. Паласио.

Телепорт

США, Канада, фантастика, фэнтези, боевик, триллер, криминал, приключения, 2008

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 7.0

ViP Megahit, 17 апреля 18:35

Жизнь Дэвида, подростка из неблагополучного района, переворачивается с ног на голову, когда он открывает в себе способность телепортироваться в любую точку планеты. Пока юноша путешествует по всему миру, загадочная организация объявляет на него охоту.

Экранизация одноименного романа Стивена Гулда.

Съемки картины проходили в США, Мексике, Италии, Чехии, Канаде и Японии.

Безумно богатые азиаты

США, драма, мелодрама, комедия, 2018

Рейтинг: IMDb 6.9, КиноПоиск 6.6

ViP Premiere, 17 апреля 19:05

Рэйчел Ву преподает экономику в университете и живет размеренной, но счастливой жизнью со своим парнем Ником Янгом. Однажды они отправляются в Сингапур на свадьбу лучшего друга Ника. Прилетев в страну, Рэйчел обнаруживает, что ее парень — вовсе не обычный человек, а наследник богатейшего рода и мечта всех местных женщин. Девушка из бедной семьи пытается выжить среди напыщенной элиты, которая хочет разлучить ее с любимым.

История современной Золушки на азиатский лад, снятая по одноименному роману-бестселлеру Кевина Квана.

Элизиум: Рай не на Земле

CША, фантастика, боевик, драма, 2013

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 17 апреля 19:15

2154 год. Элита общества живет на космической станции Элизиум, где чистая окружающая среда и развитая медицина. Бедные люди остались на перенаселенной загрязненной Земле, которая превратилась в огромные трущобы. Простых работяг ни при каких условиях не пускают на Элизиум, даже за деньги. Макс Да Коста из нищего района Лос-Анджелеса работает на заводе по изготовлению роботов. Однажды на производстве случается инцидент, в ходе которого герой получает смертельную дозу радиации. Макс пытается незаконным путем попасть в Элизиум — единственное место, где его могут вылечить.

Атмосферный фантастический боевик о социальном неравенстве и борьбе за справедливость.

Ван Хельсинг

CША, Чехия, фэнтези, боевик, приключения, 2004

Рейтинг: IMDb 6.1 Кинопоиск 7.6

TV1000, 17 апреля 20:10

Кровожадные чудища наводят ужас на обычных людей. И когда кажется, что надежды нет, появляется охотник на монстров, известный в своих кругах как Ван Хельсинг. Юный храбрец отправляется в Трансильванию, чтобы сразиться с королем зла — его Величеством графом Дракулой.

Сюжет основан на культовых романах «Дракула» Брэма Стокера и «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли.