Полезная программа составит рейтинг полезных продуктов

4 мая 2020 20:30 Александр Кива
Полезная программа составит рейтинг полезных продуктов
Полезная программа составит рейтинг полезных продуктов

Во вторник, 5 мая, в 10:00 на телеканале «Интер» стартуют тематические выпуски «Полезной программы».

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Команда проекта вместе с ведущим Александром Лукьяненко составит рейтинги наиболее популярных и полезных продуктов для повышения иммунитета, хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Научно доказано: продукты, которые человек употребляет в пищу, влияют на состояние его здоровья, молодость, красоту, продолжительность жизни, а также на общий эмоциональный фон. Поэтому к своему рациону следует подходить разборчиво и серьезно. Особенно в период пандемии коронавируса. Ведь один из самых доступных способов профилактики вирусных и инфекционных заболеваний – правильное питание.

Какие продукты способствуют укреплению иммунитета? Какие продлевают молодость и красоту? А какие помогают похудеть? Как питаться, чтобы оставаться здоровым и энергичным? О продуктах-лидерах по содержанию полезных веществ зрителям расскажет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: врачи, диетологи, технологи, специалисты по определению качества продуктов, а также звездные гости.

В первом тематическом выпуске ток-шоу – о продуктах с самым высоким содержанием витамина С. Среди них – имбирь, лимон и киви. По мнению экспертов, их употребление поможет повысить иммунитет и защитить организм от вирусов.

«Витамин С имеет огромное значение для человеческого организма: он улучшает работу иммунной системы, укрепляет соединительные ткани и сосуды, а также способствует поддержанию других важных функций, – говорит диетолог Борис Скачко. – Употребляя ежедневно в пищу корень имбиря, лимоны и киви, можно полностью удовлетворить потребность организма в витамине C. В одном лимоне, например, содержится 50% его суточной нормы. Имбирь обладает также противовоспалительным и противомикробным эффектом. А киви не только помогает бороться с инфекциями и стрессом, но и способствует похудению. Что может быть лучше во время домашней самоизоляции?»

Как с помощью имбиря, лимонов и киви можно укрепить иммунитет? На что обратить внимание при выборе этих продуктов? Кому следует их избегать? И какие необычные блюда готовят из них звезды – певица Наталья Валевская, телеведущие Мария Пуговица и Ирина Юсупова? Об этом – в тематическом выпуске «Полезной программы», который выйдет в эфир завтра, 5 мая, в 10:00 на «Интере».

Напомним,

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