Полезная программа составит рейтинг полезных продуктов
Во вторник, 5 мая, в 10:00 на телеканале «Интер» стартуют тематические выпуски «Полезной программы».
Научно доказано: продукты, которые человек употребляет в пищу, влияют на состояние его здоровья, молодость, красоту, продолжительность жизни, а также на общий эмоциональный фон. Поэтому к своему рациону следует подходить разборчиво и серьезно. Особенно в период пандемии коронавируса. Ведь один из самых доступных способов профилактики вирусных и инфекционных заболеваний – правильное питание.
В первом тематическом выпуске ток-шоу – о продуктах с самым высоким содержанием витамина С. Среди них – имбирь, лимон и киви. По мнению экспертов, их употребление поможет повысить иммунитет и защитить организм от вирусов.
«Витамин С имеет огромное значение для человеческого организма: он улучшает работу иммунной системы, укрепляет соединительные ткани и сосуды, а также способствует поддержанию других важных функций, – говорит диетолог Борис Скачко. – Употребляя ежедневно в пищу корень имбиря, лимоны и киви, можно полностью удовлетворить потребность организма в витамине C. В одном лимоне, например, содержится 50% его суточной нормы. Имбирь обладает также противовоспалительным и противомикробным эффектом. А киви не только помогает бороться с инфекциями и стрессом, но и способствует похудению. Что может быть лучше во время домашней самоизоляции?»
Напомним,