Папаньки-2: цифры и факты о премьере на СТБ

Папаньки-2: цифры и факты о премьере на СТБ

11 мая в 20:15 в эфире телеканала СТБ состоится премьера комедийного сериала “Папаньки-2” от “Дизель Студио”.

Зрители увидят долгожданное продолжение истории о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Мы собрали самые интересные факты и цифры о премьере.

Съемки второго сезона “Папанек” длились три с половиной месяца - 65 смен по 12 часов! За это время снимали на природе, во дворах спальных районов столицы, на узнаваемых киевских улицах, детских площадках.

Все герои будут “жить” в тех же специально построенных квартирах. Также у семьи Егора по-прежнему есть загородный дом.

Во втором сезоне будет также 16 серий, которые будут выходить на СТБ с понедельника по четверг в 20:15.

Во новом сезоне “Папанек” снялись 175 актеров.

В “Папаньках-2” усилили актерский состав. Главных героев так же играют Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Арутюнян. Полноценно в этом сезоне снялась и сериальная жена Сморигина - актриса Ольга Атанасова.

Появятся и новые персонажи. Виталина Библив предстанет в роли главы ОСББ по кличке «Сом», а жена Андрея Фединчика – актриса Наталка Денисенко - станет для него возлюбленной и в сериале.

Во втором сезоне они станут не единственной семейной парой. В “Папанках-2” Лилия Ребрик снималась вместе с мужем – хореографом Андреем Диким. Кстати, в первом сезоне дебютировала в кино и старшая дочь семейства – Диана.

За время съемок двух сезонов в семье «Дизель Студио» родилось четверо детей. Долгожданным пополнением порадовали семья Егора Крутоголова, Андрея Фединчика, Лилии Ребрик, а также Ольги Арутюнян.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер – Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен - Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Смотрите премьеру “Папаньки-2” уже 11 мая в 20:15 на СТБ!