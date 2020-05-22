Паразиты: канал Интер рассекретил дату премьеры фильма

В воскресенье, 24 мая, в 20:30 на «Интере» – телепремьера нашумевшей южнокорейской драмы «Паразиты». Картина стала киносенсацией этого года и завоевала главные кинонаграды мира.

Многие кинокритики называют «Паразитов» одним из величайших фильмов. После премьерного показа картины на Каннском кинофестивале зрительный зал 15 минут аплодировал съемочной группе стоя. Фильм удостоился множества престижных кинонаград, среди которых – четыре «Оскара» в основных номинациях, «Золотой глобус», «Сезар», Гран-при Каннского фестиваля, премия Гильдии киноактеров США и две награды BAFTA. Причем «Паразиты» стал первым в истории южнокорейским фильмом, получившим «Оскар», и первой в истории картиной не на английском языке, удостоенной этой премии в номинации «Лучший фильм». Создатели картины признаются, что сами не ожидали такого успеха. Режиссер и автор сценария Пон Чжун Хо от переполнявших его эмоций даже расплакался на церемонии вручения «Оскара» и извинился перед другими номинантами за то, что забрал столько наград. Кстати, в номинации «Лучший режиссер» он обошел Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и Сэма Мендеса.

В центре сюжета «Паразитов» – история бедной корейской семьи. Ким Ки Тхэк вместе с женой и почти взрослыми сыном и дочерью живут в грязном полуподвале и перебиваются случайными подработками. Однажды сыну предлагают должность репетитора английского языка в богатой семье Пак, живущей в самом дорогом районе Сеула. Парень подделывает документы, прикидывается студентом престижного университета и таки попадает на работу в фешенебельный особняк. Со временем он трудоустраивает сестру. Далее уже вместе они выживают двух оставшихся слуг и устраивают на их место отца и мать. А тут еще и работодатель допускает ошибку… Прислуга – люди, которые очень хорошо знают своих хозяев. Что происходит, когда они затаивают на них обиду?

«В современной Южной Корее люди из разных слоев общества не могут вступать в равные отношения, – говорит режиссер Пон Чжун Хо. – Поэтому часто случается так, что одной группе приходится выживать за счет другой. Это представляет собой некую форму паразитизма. И герои фильма находятся именно в такой зависимости друг от друга».

На создание фильма Пон Чжун Хо вдохновила реальная история двух сестер – француженок Кристины и Леи Папен, которые в 1930-х годах работали прислугой в богатом доме в Ле Пене и были осуждены за убийство хозяев. Изначально «Паразиты» были созданы в формате театральной пьесы и лишь позднее Пон Чжун Хо решил снять полнометражную ленту.

Снят фильм был всего за 4 месяца. Одну из основных локаций картины – дом богатой семьи Пак – специально для съемок построили в южнокорейском городе Чонджу. Площадь особняка вместе с садом составляла 2 тысячи квадратных метров, а его постройка обошлась киношникам почти в 2 млн долларов. Улица, на которой находится дом, и другие здания на ней дорисовывали с помощью компьютерной графики. А после окончания съемок особняк снесли.

Не пропустите премьеру нашумевших «Паразитов» – в это воскресенье, 24 мая, в 20:30 на телеканале «Интер».