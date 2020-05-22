Паразиты: канал Интер рассекретил дату премьеры фильма
В воскресенье, 24 мая, в 20:30 на «Интере» – телепремьера нашумевшей южнокорейской драмы «Паразиты». Картина стала киносенсацией этого года и завоевала главные кинонаграды мира.
В центре сюжета «Паразитов» – история бедной корейской семьи. Ким Ки Тхэк вместе с женой и почти взрослыми сыном и дочерью живут в грязном полуподвале и перебиваются случайными подработками. Однажды сыну предлагают должность репетитора английского языка в богатой семье Пак, живущей в самом дорогом районе Сеула. Парень подделывает документы, прикидывается студентом престижного университета и таки попадает на работу в фешенебельный особняк. Со временем он трудоустраивает сестру. Далее уже вместе они выживают двух оставшихся слуг и устраивают на их место отца и мать. А тут еще и работодатель допускает ошибку… Прислуга – люди, которые очень хорошо знают своих хозяев. Что происходит, когда они затаивают на них обиду?
«В современной Южной Корее люди из разных слоев общества не могут вступать в равные отношения, – говорит режиссер Пон Чжун Хо. – Поэтому часто случается так, что одной группе приходится выживать за счет другой. Это представляет собой некую форму паразитизма. И герои фильма находятся именно в такой зависимости друг от друга».
На создание фильма Пон Чжун Хо вдохновила реальная история двух сестер – француженок Кристины и Леи Папен, которые в 1930-х годах работали прислугой в богатом доме в Ле Пене и были осуждены за убийство хозяев. Изначально «Паразиты» были созданы в формате театральной пьесы и лишь позднее Пон Чжун Хо решил снять полнометражную ленту.
Не пропустите премьеру нашумевших «Паразитов» – в это воскресенье, 24 мая, в 20:30 на телеканале «Интер».