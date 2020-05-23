Каждую субботу на Интере – премьеры концертов любимых исполнителей

23 мая 2020 11:00 Александр Кива
Каждую субботу на Интере – премьеры концертов любимых исполнителей
Каждую субботу на Интере – премьеры концертов любимых исполнителей

К началу лета «Интер» подготовил для своих зрителей музыкальный подарок – премьеры лучших концертов любимых исполнителей.

Читайте такжеСТБ покажет сериал Как долго я тебя ждала
Каждую субботу в эфире телеканала – музыкальные вечера, грандиозные шоу и незабываемые встречи с известными артистами.

«Нам песня строить и жить помогает», как пелось в одной прекрасной старой песне, – говорит руководитель редакции музыкальных программ телеканала «Интер» Олег Яковлев. – В моменты, когда кажется, что все плохо: карантин, болезни, трудности – мы хотим нашим зрителям поднять настроение. И показать концерты тех артистов, которых они волей случая уже давно не видели и которых они могут увидеть только на «Интере». Чтобы зрители вошли в летний сезон радостно, а лето было приятным и музыкальным, каждую субботу мы будем показывать лучшие концерты любимых исполнителей».

Уже сегодня, 23 мая, в 22:00 на телеканале «Интер» смотрите телепремьеру концерта, посвященного 50-летию легендарного ансамбля «Песняры». В этот вечер на сцену выйдет не только современный состав группы, но и бывшие ее участники, в том числе солисты самого первого, «золотого состава» – Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич. А сам концерт откроет дочь основателя ансамбля Владимира Мулявина – Марина. Телезрители услышат любимые хиты: «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Беловежская пуща», «Александрина» и многие другие. Кроме того, композиции «Песняров» прозвучат в исполнении других популярных артистов и современных коллективов. Поклонников ансамбля ждет много сюрпризов и неожиданных дуэтов.

Читайте такжеХолостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
В следующую субботу, 30 мая, в 22:25 «Интер» покажет концерт Наташи Королевой, посвященный 25-летию ее творческой деятельности. Кстати, концерт выйдет в эфир накануне дня рождения нашей знаменитой землячки, который артистка отмечает 31 мая.

Этим летом телезрителей «Интера» ждут и другие музыкальные сюрпризы. Среди них – премьера концерта «Хора Турецкого». В «Юбилейном балу Александра Малинина» зрители смогут услышать любимые лирические романсы и самые известные песни артиста за 30 лет его творческой деятельности. В еще одном юбилейном концерте – шоу Валерия Леонтьева «Я вернусь!», посвященном его 70-летию, – прозвучат новые песни и легендарные хиты артиста в новой аранжировке. Также в эфире «Интера» состоится премьера грандиозного шоу Кристины Орбакайте «Бессонница». Этот концерт собрал рекордное количество известных гостей в зале, среди которых и сама Примадонна. Еще одна яркая премьера – зрелищное шоу Superstar известной украинской певицы Loboda. Яркие постановки, световые и визуальные спецэффекты, дополненная реальность и эффектные наряды – все это принесло концерту артистки звание лучшего шоу года. Кроме того, в июле «Интер» традиционно будет транслировать главные события Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2020». Все эти концерты – впервые на украинском ТВ и только на «Интере». Но это еще далеко не все летние музыкальные премьеры, которые зрители смогут увидеть в эфире телеканала. Следите за анонсами!

Не пропустите премьеры лучших концертов любимых артистов – каждый субботний вечер только на телеканале «Интер»!

Напомним,

Облако тегов

Интер Наташа Королева концерты Кристина Орбакайте Валерий Леонтьев Песняры

Материалы по теме

Интер покажет премьеру оскароносных Паразитов
Анонсы на ТВ

Интер покажет премьеру оскароносных Паразитов
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.05.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.05.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.05.2020)
Джо Кокер: другая сторона популярного блюзмена
Новости

Джо Кокер: другая сторона популярного блюзменаЭксклюзив

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK