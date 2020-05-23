Каждую субботу на Интере – премьеры концертов любимых исполнителей

К началу лета «Интер» подготовил для своих зрителей музыкальный подарок – премьеры лучших концертов любимых исполнителей.

Каждую субботу в эфире телеканала – музыкальные вечера, грандиозные шоу и незабываемые встречи с известными артистами.

«Нам песня строить и жить помогает», как пелось в одной прекрасной старой песне, – говорит руководитель редакции музыкальных программ телеканала «Интер» Олег Яковлев. – В моменты, когда кажется, что все плохо: карантин, болезни, трудности – мы хотим нашим зрителям поднять настроение. И показать концерты тех артистов, которых они волей случая уже давно не видели и которых они могут увидеть только на «Интере». Чтобы зрители вошли в летний сезон радостно, а лето было приятным и музыкальным, каждую субботу мы будем показывать лучшие концерты любимых исполнителей».

Уже сегодня, 23 мая, в 22:00 на телеканале «Интер» смотрите телепремьеру концерта, посвященного 50-летию легендарного ансамбля «Песняры». В этот вечер на сцену выйдет не только современный состав группы, но и бывшие ее участники, в том числе солисты самого первого, «золотого состава» – Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич. А сам концерт откроет дочь основателя ансамбля Владимира Мулявина – Марина. Телезрители услышат любимые хиты: «Вологда», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Беловежская пуща», «Александрина» и многие другие. Кроме того, композиции «Песняров» прозвучат в исполнении других популярных артистов и современных коллективов. Поклонников ансамбля ждет много сюрпризов и неожиданных дуэтов.

В следующую субботу, 30 мая, в 22:25 «Интер» покажет концерт Наташи Королевой, посвященный 25-летию ее творческой деятельности. Кстати, концерт выйдет в эфир накануне дня рождения нашей знаменитой землячки, который артистка отмечает 31 мая.

Этим летом телезрителей «Интера» ждут и другие музыкальные сюрпризы. Среди них – премьера концерта «Хора Турецкого». В «Юбилейном балу Александра Малинина» зрители смогут услышать любимые лирические романсы и самые известные песни артиста за 30 лет его творческой деятельности. В еще одном юбилейном концерте – шоу Валерия Леонтьева «Я вернусь!», посвященном его 70-летию, – прозвучат новые песни и легендарные хиты артиста в новой аранжировке. Также в эфире «Интера» состоится премьера грандиозного шоу Кристины Орбакайте «Бессонница». Этот концерт собрал рекордное количество известных гостей в зале, среди которых и сама Примадонна. Еще одна яркая премьера – зрелищное шоу Superstar известной украинской певицы Loboda. Яркие постановки, световые и визуальные спецэффекты, дополненная реальность и эффектные наряды – все это принесло концерту артистки звание лучшего шоу года. Кроме того, в июле «Интер» традиционно будет транслировать главные события Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2020». Все эти концерты – впервые на украинском ТВ и только на «Интере». Но это еще далеко не все летние музыкальные премьеры, которые зрители смогут увидеть в эфире телеканала. Следите за анонсами!

Не пропустите премьеры лучших концертов любимых артистов – каждый субботний вечер только на телеканале «Интер»!

Напомним,