Слепая: Почему нельзя покупать ношенные вещи?

18 июня 2020 12:30 Александр Кива
Слепая: Почему нельзя покупать ношенные вещи?
Слепая: Почему нельзя покупать ношенные вещи?

Каждую пятницу с 16:30 в эфире телеканала СТБ выходят премьерные эпизоды проекта “Сліпа”, который основан на реальных историях.

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Слепая провидица баба Люба делится мудростью с героями. Мы узнали, какую опасность могут принести ношенные вещи и как ее избежать.

Нередко на рынках, секонд-хендах или барахолках можно найти необычные вещи. Уникальные аксессуары или винтажное платье могут стать не только изюминкой вашего гардероба, но привлечь неудачу. Если вы поддались соблазну и приобрели ношенную вещь - вас могут подстерегать неприятности. Прежний владелец вместе с вещицей мог передать вам свои проблемы и негативную энергетику.

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Слепая провидца баба Люба знает ритуал, который может уберечь от невзгод, связанных с ношеными вещами. Прежде, чем надеть приобретенную вещь, трижды постирайте ее, добавив в воду соль, и затем высушите на солнце. Так вы можете спокойно наслаждаться покупкой, и не переживать о последствиях

Смотрите больше примет в проекте “Сліпа” каждую пятницу с 16:30 на СТБ!

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