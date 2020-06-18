Слепая: Почему нельзя покупать ношенные вещи?
Каждую пятницу с 16:30 в эфире телеканала СТБ выходят премьерные эпизоды проекта “Сліпа”, который основан на реальных историях.
Нередко на рынках, секонд-хендах или барахолках можно найти необычные вещи. Уникальные аксессуары или винтажное платье могут стать не только изюминкой вашего гардероба, но привлечь неудачу. Если вы поддались соблазну и приобрели ношенную вещь - вас могут подстерегать неприятности. Прежний владелец вместе с вещицей мог передать вам свои проблемы и негативную энергетику.
Смотрите больше примет в проекте “Сліпа” каждую пятницу с 16:30 на СТБ!