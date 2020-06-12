Слепая: смотреть онлайн 53 серию (эфир от 12.06.2020)

12 июня 2020 17:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 53 серию (эфир от 12.06.2020)
Слепая: смотреть онлайн 53 серию (эфир от 12.06.2020)

12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 53 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 53 серии сериала Слепая:

В мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 53 серия от 12.06.2020 за помощью к провидице обратился Слава. Дело в том, что парень и его возлюбленная Юлия уже давно спланировали собственную свадьбу. Когда они наконец-то подали заявление в ЗАГС, оказалось, что для такого важного события они выбрали очень неудачную дату – день смерти мамы Юли. Славик был убежден: нельзя жениться в трагическую годовщину. Однако его невеста настаивала на браке, мол, это только предрассудки. Кто же прав? В 53 серии сериала Слепая бабушка Люба рассудила молодоженов.

Украинская Ванга строгим тоном сказала: не надо Славику и Юле играть свадьбу в день смерти близкого человека, ибо счастье в их семье будет не частым гостем. Но это еще не все сюрпризы с того света. Мама невесты явилась провидице и сказала: она не хочет, чтобы Юлия стала женой Славика! Почему покойница против их брака?

53 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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