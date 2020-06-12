Слепая: смотреть онлайн 52 серию (эфир от 12.06.2020)

12 июня 2020 16:20 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 52 серию (эфир от 12.06.2020)
Слепая: смотреть онлайн 52 серию (эфир от 12.06.2020)

12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 52 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 52 серии сериала Слепая:

После того как Жанна вернулась из родильного дома, ее муж стал вести себя очень странно. Он всячески избегал жену и новорожденную дочь, и Жанна перестала понимать поступки своего мужа. Ведь мужчина должен был бы радоваться долгожданному первенцу. И плюс ко всему Жанна нашла висельную петлю в своем шкафу… Девушка начала думать, что через него на ее семью кто-то навел порчу, поэтому Жанна отправилась к бабушке Любе вместе с петлей, чтобы выяснить, что несет за собой эта жуткая вещь. Но то что сказала ясновидящая, шокировало девушку до глубины души. Что увидела бабушка Люба в своем видении? 

52 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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