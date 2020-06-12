Слепая: смотреть онлайн 54 серию (эфир от 12.06.2020)
12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 54 серию мистического сериала Слепая.
Инна сходит с ума от ревности. Она так извелась от сомнений, что решила обратиться за советом к слепой провидице.
Бабушка Люба в 54 серии Слепая не увидела рядом со Стасом любовницу. Однако проблема в семье Инны однозначно есть. Между ней и мужем затесался кто-то третий. Но кто же это, если у Стаса нет интрижки на стороне? Несмотря на слова бабки, Инна по-прежнему уверена в том, что муж ей изменяет… Оправдаются ли ее опасения?
54 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.