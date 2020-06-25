Слепая: почему девушка видит призрак незнакомого парня
Завтра, 26 июня, с 16:20 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды проекта “Слепая”, который основан на реальных историях.
Слепая провидица баба Люба поделится мудростью и предостережет героев об опасности. Почему 24-летнюю девушку преследует призрак погибшего парня?
Снежана работает в социологической службе и часто проводит опросы разных жителей города. Однажды она познакомилась с загадочным парнем, и лишь спустя пару часов после разговора поняла, что это был призрак. Соседка рассказала, что Артур повесился полгода назад. Когда девушка осознала, что говорила с умершим, то очень испугалась.
Узнайте в 16:20 в проекте “Слепая” на телеканале СТБ!