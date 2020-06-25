Слепая: почему девушка видит призрак незнакомого парня

25 июня 2020 20:24 Александр Кива
Слепая: почему девушка видит призрак незнакомого парня
Слепая: почему девушка видит призрак незнакомого парня

Завтра, 26 июня, с 16:20 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды проекта “Слепая”, который основан на реальных историях.

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Слепая провидица баба Люба поделится мудростью и предостережет героев об опасности. Почему 24-летнюю девушку преследует призрак погибшего парня? 

Снежана работает в социологической службе и часто проводит опросы разных жителей города. Однажды она познакомилась с загадочным парнем, и лишь спустя пару часов после разговора поняла, что это был призрак. Соседка рассказала, что Артур повесился полгода назад. Когда девушка осознала, что говорила с умершим, то очень испугалась.

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Всю ночь ей снились кошмары и мерещился дух покойного. Ей было жутко и страшно от происходящего. Поэтому утром Снежана поехала к бабе Любе, надеясь, что она поможет во всем разобраться. Слепая провидица уверила девушку, что они с Артуром связаны! Но как и почему он продолжает преследовать героиню? 

Узнайте в 16:20 в проекте “Слепая” на телеканале СТБ! 

 

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