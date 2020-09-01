Женский доктор получил силиконового «Оскара»

Активным ходом идут съемки 5 сезона популярной медицинской драмы. А пока на телеканале «Украина» показывают повторы предыдущих сезонов, «Теленеделя» собрала интересные факты о сериале Женский доктор.

Первый сезон «Женского доктора» вышел на телеэкраны в 2012 году. Зрители познакомились с талантливым врачом родильного дома Романом Широковым, который не боится браться за сложные и опасные клинические случаи. Его роль исполнил актер Илья Носков. После успешного показа сериала артисту часто приходили сообщения от поклонниц – кто-то писал, что, вдохновившись его примером, стал акушером, кто-то решился родить ребенка, а кому-то проект помог пережить непростой период в жизни.

Во второй части сериала зрители познакомились с новым врачом – Платоном Земцовым. Он, как и Широков, прекрасный гинеколог, но вот парадокс – не верит в репродуктологию и не любит женщин. Артист Михаил Химичев, который сыграл Земцова, говорит, что его герой чем-то похож на доктора Хауса. Оба циники, им интересны не пациенты, а только изучение болезни. А еще у обоих имеются травмы позвоночника.

Полюбившийся зрительницам доктор Широков вернулся в третьем сезоне. Он стал работать в инновационной клинике и сам воспитывал сына. К слову, актеру Илье Носкову тема сериала очень близка – он принимал роды у своей супруги и перерезал пуповину. Перед стартом первого сезона у него родился второй ребенок – сын Савва, а когда закончились съемки третьего, появился на свет Александр.

В четвертом сезона на смену доброму и мягкому доктору Широкову пришел новый акушер-гинеколог Александр Родионов, достаточно жесткий, принципиальный человек. Для актера Петра Рыкова работа над сериалом оказалась непростой – в первый же съемочный день пришлось «делать два кесарева и одну операцию». И это при том, что сам артист безумно боится врачей и уколов.

За четыре сезона в сериале было задействовано более 1000 актеров. И не все они профессионалы. Чтобы найти такое огромное количество артистов, на киностудии FILM.UA практически без перерыва проводили кастинги. Там же велись съемки – в огромных павильонах.

Только два актера снялись во всех четырех сезонах – репродуктолог Лев Борисович Квитко (Олег Иваница) и медсестра Вита Игоревна (Виталина Библив). За это время их герои успели пожениться, и Вита Игоревна родила шестерых детей, младшие из которых – девочки-близняшки.

Всего для сериала было построено около 150 локаций – детская и взрослая реанимации, операционные, кабинеты УЗИ, палаты, пункт приема рожениц со скорой, лаборатории, кабинеты докторов, просторный холл с ресепшеном, больничный лифт и многие другие. Наполнение для них реквизиторы искали в настоящих роддомах. Например, все оборудование, которое попадает в кадр, взято из реальных больниц, а часть его должна быть возвращена.

Специально для съемок изготовили 10 силиконовых кукол-младенцев – мальчиков и девочек, точно повторяющих анатомию новорожденных. Одного из «малышей», который чаще всего «принимал участие» в съемках сложных сцен с операциями, назвали Оскаром. Разумеется, куклы отыгрывали только общие планы, а на крупных появляются настоящие дети.

В сериале снялось больше 100 младенцев. Самому маленькому актеру было всего 10 дней. Съемки с малышами всегда непростые. Именно они – главные на площадке. Крох привозили строго к началу их сцены, а смена длилась не более двух часов. Вся группа подстраивалась под режим деток – ждала, пока поспят и поедят, и лишь тогда приступала к работе. Родители в съемочный процесс не вмешивались, только наблюдали со стороны. Но они могли быть спокойны, потому что на площадке с их отпрысками работала профессиональная няня-акушерка. Кстати, иногда мальчики играли девочек и наоборот – в зависимости от хода сценария.

Изображения на мониторах аппаратов УЗИ абсолютно достоверные. Продюсеры «одолжили» их у мамочек, ожидавших пополнения в семье.

Сцены в операционных обычно снимаются ??блоками. Так удобнее – на одной сложной локации отснять сразу несколько процедур: не нужно перемещать технику и делать паузы в процессе. Поэтому за один рабочий день актер мог «принимать роды» на площадке по девять часов подряд.

В нескольких сериях первого сезона команда проекта использовала документальные кадры из настоящего родильного отделения. Это решение было принято после того, как одному из операторов стало дурно от реалистично воссозданной сцены родов. Его можно понять – для каждой съемки гримеры изготавливали искусственную кровь, слизь, пришивали к муляжам пуповину, которую потом отрезали в кадре. В общем, получалось зрелище не для слабонервных.

Для изготовления накладных животов снимали отпечатки животиков беременных женщин. По этим гипсовым заготовкам были сделаны десяток силиконовых макетов для различных сроков беременности, а также эксклюзивные животы для проведения кесарева сечения.

За четыре сезона в кадре использовано более 10 тыс. резиновых перчаток и медицинских масок, перелито около 100 л искусственной крови и 300 л физраствора.

За достоверность медицинских историй отвечают практикующие специалисты – они присутствуют на съемках операций, а также помогают актерам с профессиональной терминологией.

Почти все случаи, которые фигурируют в сюжете, основаны на реальных событиях. Так, в одной из серий четвертого сезона рассказывается история о разведенной женщине Светлане, которая отправилась с подругой в Турцию, чтобы отдохнуть у моря на золотом песке, а в итоге встретила любовь всей жизни – Мурада. Светлана настолько увлеклась, что ежегодный отпуск обернулся для нее декретным. Кстати, сыграл красавца турка режиссер проекта Андрей Осмоловский.

4 сезона «Женского доктора» снимали 7 режиссеров. Кроме Андрея Осмоловского, еще двое из них – Антон Гойда и Александр Онуфриев – исполнили небольшие роли в сериале. Например, Александра зрители могли видеть в 57 серии, где он сыграл мужа одной из пациенток клиники.

Самая сложная смена длилась свыше 20 часов. Это было на съемках третьего сезона – артисты начали работу в шесть утра, чтобы снять восход солнца, а закончили почти через сутки, когда на дворе уже была ночь.

Всего в сериале «Женский доктор» 180 серий. В первом, третьем и четвертом сезоне – по 40 серий, а во втором – целых 60.

Кто исполнит главную роль в пятом сезоне сериала, создатели пока не раскрывают. Но точно известно, что зрителей ждет много интриг и загадок.

Текст: Ольга Владимирова