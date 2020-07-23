Великі Вуйки. Вдома краще: Юрий Ткач получил роль в сериале

«1+1» работает над новым сезоном сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители канала увидят уже этой осенью.

Стало известно, что одну из ролей исполнит шоумен, актер и ведущий «Рассмеши комика»

Зрители «1+1» знают Юрия Ткача по юмористическим проектам студии «Квартал 95» и как участника «Танцев со звездами», а уже скоро увидят в комедийном сериале «Великі Вуйки. Вдома краще». Отдельные съемочные дни актера проходили в популярном загородном гостиничном комплексе. На первых фото со съемочной площадки Юрий Ткач прячется от солнца под зонтиком и решает что-то со Штефком. В каком амплуа в комедии появится шоумен и кем станет для жителей Великих Вуйок, зрители узнают после премьеры сериала. Однако, создатели комедии интригуют, что герой Юрия Ткача окажется в сериале перед нелегким выбором.

Напомним, одной из актрис «Великі Вуйки. Вдома краще» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Съемки в сериале стали ее первой работой в кадре после карантина. Также продюсеры рассказывают, что кроме Юрия Ткача и Тины Кароль, актерами комедии станут и другие известные и любимые звезды миллионов украинцев.

По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась прокладки в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом. Также креативный продюсер и актер проекта Юрий Горбунов рассказывает, что зрителям будет интересно наблюдать за личными отношениями героев: «Неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. И особенно зрителям придется поволноваться за будущее моего персонажа Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть».

Следите за новостями «1+1» и не пропустите премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще» уже этой осенью.