Великі Вуйки. Вдома краще: Юрий Ткач получил роль в сериале
«1+1» работает над новым сезоном сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители канала увидят уже этой осенью.
Зрители «1+1» знают Юрия Ткача по юмористическим проектам студии «Квартал 95» и как участника «Танцев со звездами», а уже скоро увидят в комедийном сериале «Великі Вуйки. Вдома краще». Отдельные съемочные дни актера проходили в популярном загородном гостиничном комплексе. На первых фото со съемочной площадки Юрий Ткач прячется от солнца под зонтиком и решает что-то со Штефком. В каком амплуа в комедии появится шоумен и кем станет для жителей Великих Вуйок, зрители узнают после премьеры сериала. Однако, создатели комедии интригуют, что герой Юрия Ткача окажется в сериале перед нелегким выбором.
Напомним, одной из актрис «Великі Вуйки. Вдома краще» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Съемки в сериале стали ее первой работой в кадре после карантина. Также продюсеры рассказывают, что кроме Юрия Ткача и Тины Кароль, актерами комедии станут и другие известные и любимые звезды миллионов украинцев.
Следите за новостями «1+1» и не пропустите премьеру нового сезона комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще» уже этой осенью.