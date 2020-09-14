Звезда Инстаграм присоединилась к расследованиям команды «Реальной мистики»

14 сентября 2020 00:35 Александр Кива
Звезда Инстаграм присоединилась к расследованиям команды «Реальной мистики»
Звезда Инстаграм Ирина Кудашова присоединилась к расследованиям команды «Реальной мистики»
пресс-служба

Актриса и блогер с миллионной армией подписчиков в соцсети Инстаграм Ирина Кудашова снялась в продолжении проекта «Реальная мистика».

Читайте такжеАктер сериала «Реальная мистика» Вячеслав Николенко: Мы очень переживали, чтобы не заболеть
Любимое скриптед-реалити зрителей возвращается на канал «Украина» 14 сентября в 10:20.

Ирина Кудашова призналась, что сняться в «Реальной мистике» для нее было давней мечтой.

«Всегда хотела сниматься в «Реальной мистике», но меня не утверждали. Думала: «Я уже в полном метре снялась! Почему не утверждают?». Я метила хотя бы на эпизод, потому что безумно любила этот проект, как и все мистическое. И вот мне предложили классную роль Нади! На пробы пришла с черным макияжем, в черной одежде, и очень обрадовалась, когда все вышло! Сила мысли помогла!», - сказала актриса, которая играет роль Нади, дочери психолога Тимура Ибраимова.

Кудашова на съемках «Реальной мистике» отметила семейную атмосферу и поддержку своих старших коллег.

Читайте такжеКанал 2+2 рассекретил дату премьеры детектива Булатов
«Мне очень комфортно в этой роли, я в принципе люблю играть подростков. А тут еще и яркий персонаж. Я рада, что в такой классной команде, мы очень сдружились. Чувствую колоссальную поддержку партнеров. Мы словно семья», - делится Кудашова, которая играет дочь психолога Тимура Ибраимова, Надя, с которой он воссоединился после долгой разлуки. В новом сезоне девушка не только будет обогащать лексикон отца модным сленгом, а и присоединится к расследованиям команды «Реальной мистики».

После того, как Андрей Дебрин остался без своей команды и распрощался с «Реальной мистикой», страну охватили жуткие и загадочные явления. Власть, которая не сталкивалась с мистическими событиями раньше не может собственноручно справиться с ними, поэтому обратилась к Андрею Дебрину за помощью.

Каждого члена команды ждут новые вызовы. А любимица зрителей Вера Ивановна даже получит повышение и будет участвовать в расследованиях. Еще одной неожиданностью для зрителей станет появление нового героя, который сделает продолжение истории еще более таинственным.

Читайте такжеТОП-4 захватывающих сериала канала СТБ, которые нельзя пропустить этой осенью
В новом сезоне «Реальной мистики», производством которой занимается «Теле Про», зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина, Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского, Ирину Кудашову и Вячеслава Николенко.

Смотрите новые серии «Реальной мистики» 14 сентября в 10:20 на телеканале «Украина»!

Облако тегов

сериалы канал Украина Реальная мистика Ирина Кудашова

Материалы по теме

На твоей стороне-2: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
Сериалы

На твоей стороне-2: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

Популярное на сайте

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой

Сын Ирины Билык впервые рассказал о помолвке и свадьбе со своей девушкой
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?

Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему нельзя резать круглое?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Популярное видео

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
Звонарь-2: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 24.08.2020)

Звонарь-2: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK