Звезда Инстаграм присоединилась к расследованиям команды «Реальной мистики»
Актриса и блогер с миллионной армией подписчиков в соцсети Инстаграм Ирина Кудашова снялась в продолжении проекта «Реальная мистика».
Ирина Кудашова призналась, что сняться в «Реальной мистике» для нее было давней мечтой.
«Всегда хотела сниматься в «Реальной мистике», но меня не утверждали. Думала: «Я уже в полном метре снялась! Почему не утверждают?». Я метила хотя бы на эпизод, потому что безумно любила этот проект, как и все мистическое. И вот мне предложили классную роль Нади! На пробы пришла с черным макияжем, в черной одежде, и очень обрадовалась, когда все вышло! Сила мысли помогла!», - сказала актриса, которая играет роль Нади, дочери психолога Тимура Ибраимова.
Кудашова на съемках «Реальной мистике» отметила семейную атмосферу и поддержку своих старших коллег.
После того, как Андрей Дебрин остался без своей команды и распрощался с «Реальной мистикой», страну охватили жуткие и загадочные явления. Власть, которая не сталкивалась с мистическими событиями раньше не может собственноручно справиться с ними, поэтому обратилась к Андрею Дебрину за помощью.
Каждого члена команды ждут новые вызовы. А любимица зрителей Вера Ивановна даже получит повышение и будет участвовать в расследованиях. Еще одной неожиданностью для зрителей станет появление нового героя, который сделает продолжение истории еще более таинственным.
Смотрите новые серии «Реальной мистики» 14 сентября в 10:20 на телеканале «Украина»!