Звезда Инстаграм присоединилась к расследованиям команды «Реальной мистики»

Актриса и блогер с миллионной армией подписчиков в соцсети Инстаграм Ирина Кудашова снялась в продолжении проекта «Реальная мистика».

Любимое скриптед-реалити зрителей возвращается на канал «Украина» 14 сентября в 10:20.

Ирина Кудашова призналась, что сняться в «Реальной мистике» для нее было давней мечтой.

«Всегда хотела сниматься в «Реальной мистике», но меня не утверждали. Думала: «Я уже в полном метре снялась! Почему не утверждают?». Я метила хотя бы на эпизод, потому что безумно любила этот проект, как и все мистическое. И вот мне предложили классную роль Нади! На пробы пришла с черным макияжем, в черной одежде, и очень обрадовалась, когда все вышло! Сила мысли помогла!», - сказала актриса, которая играет роль Нади, дочери психолога Тимура Ибраимова.

Кудашова на съемках «Реальной мистике» отметила семейную атмосферу и поддержку своих старших коллег.

«Мне очень комфортно в этой роли, я в принципе люблю играть подростков. А тут еще и яркий персонаж. Я рада, что в такой классной команде, мы очень сдружились. Чувствую колоссальную поддержку партнеров. Мы словно семья», - делится Кудашова, которая играет дочь психолога Тимура Ибраимова, Надя, с которой он воссоединился после долгой разлуки. В новом сезоне девушка не только будет обогащать лексикон отца модным сленгом, а и присоединится к расследованиям команды «Реальной мистики».

После того, как Андрей Дебрин остался без своей команды и распрощался с «Реальной мистикой», страну охватили жуткие и загадочные явления. Власть, которая не сталкивалась с мистическими событиями раньше не может собственноручно справиться с ними, поэтому обратилась к Андрею Дебрину за помощью.

Каждого члена команды ждут новые вызовы. А любимица зрителей Вера Ивановна даже получит повышение и будет участвовать в расследованиях. Еще одной неожиданностью для зрителей станет появление нового героя, который сделает продолжение истории еще более таинственным.

В новом сезоне «Реальной мистики», производством которой занимается «Теле Про», зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина, Людмилу Ардельян, Наталью Бережную-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского, Ирину Кудашову и Вячеслава Николенко.

Смотрите новые серии «Реальной мистики» 14 сентября в 10:20 на телеканале «Украина»!