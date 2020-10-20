Меня зовут Мелек 2: на «Интере» – продолжение саги о сильной женщине

20 октября 2020 10:08 Александр Кива
Меня зовут Мелек 2: на «Интере» – продолжение саги о сильной женщине
«Меня зовут Мелек 2»: на «Интере» – продолжение саги о сильной женщине
пресс-служба

Во вторник, 20 октября, в 11:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярной турецкой многосерийной драмы «Меня зовут Мелек». Главная героиня продолжает бороться за свою семью и любовь.

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В новом сезоне Мелеки ее родных ждет немало испытаний. Заручившись поддержкой Халиля, женщина пытается восстановить разорванные связи со своим отцом. Но даже спустя двадцать лет ни он, ни отец Халиля не находят для нее прощения в своем сердце из-за того, что Мелек сбежала из-под венца от Халиля к другому мужчине. Напряжение между двумя семьями возросло после того, как стало известно о возникнувших чувствах между дочерью Мелек Дефне и племянником Халиля Омером.

Эти переживания ухудшают здоровье Мелек, которая продолжает бороться с болезнью. Чтобы не расстраивать Мелек, Халиль скрывает от нее и близких, что лечение не дает результатов. Но это не все тайны, которые он хранит: прочитав дневник Халиля, Мелек узнает о настоящих чувствах мужчины. Оказывается, они оба любят друг друга уже много лет, но так и не смогли признаться в этом. Теперь Мелек предстоит решить, есть ли в их жизни место для этих отношений.

«Новый сезон будет захватывающим! Зрителей ждет история, в которой семейные узы проверяются болью, а прощение – это надежда... Мы очень ждали начала съемок «Меня зовут Мелек 2», так как невероятно соскучились друг по другу», – рассказывает исполнительница главной роли Нехир Эрдоган. Вместе с ней в новом сезоне сериала также снялись актеры Кутси, Каан Чакыр, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.

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Основные съемки проходили в городе Газиантеп. Некоторые сцены снимали в Стамбуле, в здании бывшей обувной фабрики, расположенной на живописном берегу Босфора.

Смогут ли Дефне и Омер обрести будущее, о котором они мечтают? И хватит ли Мелек сил на то, чтобы обрести счастье и любовь?

Смотрите премьеру нового сезона многосерийной турецкой драмы «Меня зовут Мелек» на «Интере» с 20 октября – со вторника по пятницу в 11:00.

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