«Меня зовут Мелек 2»: на «Интере» – продолжение саги о сильной женщине

Во вторник, 20 октября, в 11:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярной турецкой многосерийной драмы «Меня зовут Мелек». Главная героиня продолжает бороться за свою семью и любовь.

В новом сезоне Мелек и ее родных ждет немало испытаний. Заручившись поддержкой Халиля, женщина пытается восстановить разорванные связи со своим отцом. Но даже спустя двадцать лет ни он, ни отец Халиля не находят для нее прощения в своем сердце из-за того, что Мелек сбежала из-под венца от Халиля к другому мужчине. Напряжение между двумя семьями возросло после того, как стало известно о возникнувших чувствах между дочерью Мелек Дефне и племянником Халиля Омером.

Эти переживания ухудшают здоровье Мелек, которая продолжает бороться с болезнью. Чтобы не расстраивать Мелек, Халиль скрывает от нее и близких, что лечение не дает результатов. Но это не все тайны, которые он хранит: прочитав дневник Халиля, Мелек узнает о настоящих чувствах мужчины. Оказывается, они оба любят друг друга уже много лет, но так и не смогли признаться в этом. Теперь Мелек предстоит решить, есть ли в их жизни место для этих отношений.

«Новый сезон будет захватывающим! Зрителей ждет история, в которой семейные узы проверяются болью, а прощение – это надежда... Мы очень ждали начала съемок «Меня зовут Мелек 2», так как невероятно соскучились друг по другу», – рассказывает исполнительница главной роли Нехир Эрдоган. Вместе с ней в новом сезоне сериала также снялись актеры Кутси, Каан Чакыр, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.

Основные съемки проходили в городе Газиантеп. Некоторые сцены снимали в Стамбуле, в здании бывшей обувной фабрики, расположенной на живописном берегу Босфора.

Смогут ли Дефне и Омер обрести будущее, о котором они мечтают? И хватит ли Мелек сил на то, чтобы обрести счастье и любовь?

Смотрите премьеру нового сезона многосерийной турецкой драмы «Меня зовут Мелек» на «Интере» с 20 октября – со вторника по пятницу в 11:00.