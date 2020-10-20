Меня зовут Мелек 2: на «Интере» – продолжение саги о сильной женщине
Во вторник, 20 октября, в 11:00 на телеканале «Интер» стартует новый сезон популярной турецкой многосерийной драмы «Меня зовут Мелек». Главная героиня продолжает бороться за свою семью и любовь.
Эти переживания ухудшают здоровье Мелек, которая продолжает бороться с болезнью. Чтобы не расстраивать Мелек, Халиль скрывает от нее и близких, что лечение не дает результатов. Но это не все тайны, которые он хранит: прочитав дневник Халиля, Мелек узнает о настоящих чувствах мужчины. Оказывается, они оба любят друг друга уже много лет, но так и не смогли признаться в этом. Теперь Мелек предстоит решить, есть ли в их жизни место для этих отношений.
«Новый сезон будет захватывающим! Зрителей ждет история, в которой семейные узы проверяются болью, а прощение – это надежда... Мы очень ждали начала съемок «Меня зовут Мелек 2», так как невероятно соскучились друг по другу», – рассказывает исполнительница главной роли Нехир Эрдоган. Вместе с ней в новом сезоне сериала также снялись актеры Кутси, Каан Чакыр, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.
Смогут ли Дефне и Омер обрести будущее, о котором они мечтают? И хватит ли Мелек сил на то, чтобы обрести счастье и любовь?
Смотрите премьеру нового сезона многосерийной турецкой драмы «Меня зовут Мелек» на «Интере» с 20 октября – со вторника по пятницу в 11:00.