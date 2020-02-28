Звезда сериала "Меня зовут Мелек" Нехир Эрдоган: под присмотром ангела

28 февраля 2020 20:30 Александр Кива
Звезда сериала
Звезда сериала "Меня зовут Мелек" Нехир Эрдоган

Трое детей, муж-деспот, от которого она безуспешно пытается убежать…

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Ее жизнь – настоящий кошмар. К счастью, только на съемочной площадке сериала «Меня зовут Мелек» («Интер»). В реальной жизни у турецкой актрисы все неплохо, а иногда с ней даже случаются чудеса

На грани жизни и смерти

Она любит говорить, что у нее было веселое детство, богатое приключениями. И самые запоминающиеся – когда она в буквальном смысле оказывалась на грани жизни и смерти. В двухлетнем возрасте Нехир упала с пятого этажа. Пролетела три, но зацепилась свитером за арматуру, которая торчала из разбитого бетонного цветочного горшка, установленного на лестничном пролете, и повисла. До сих пор помнит, как инстинктивно пыталась отцепиться от него. К счастью, вовремя подоспели взрослые и сняли девочку. А в четыре года выпала на ходу из машины, едва не угодив под колеса другой. В общем, у кого-кого, а у нее точно есть ангел-хранитель. 

Город мечты

Интерес к сцене у Нехир проявился в старших классах, когда она начала играть в школьном театре. Но тогда еще она не настолько заболела актерством, чтобы сделать его делом своей жизни. Да и родители, далекие от искусства люди, были против такого выбора – они хотели, чтобы дочка получила «нормальный диплом», и экономический факультет их очень даже устраивал. 

– Возможно, я бы выбрала какую-то более творческую специальность, – вспоминает она. – Однако в тот момент это было неуместно: папа тяжело заболел (у него был рак), и мне не хотелось его расстраивать. Пока готовилась к вступительным экзаменам, передо мной все время лежала открытка с видами Стамбула – так я мотивировала себя на учебу, чтобы попасть в город мечты.

Первое время жить в городе мечты было непросто. Девочке, которая росла в доме родителей как принцесса, пришлось привыкать к суровым будням студенческого общежития: купаться, поливая себя водой из чайника, а голову мыть в ближайшей парикмахерской, куда шлепала прямо в спортивных штанах и домашних тапочках. 

– Иногда хотелось собрать свои вещи и бежать к маме, – признается актриса. – Но так опозориться я не могла. Так что пришлось адаптироваться к обстоятельствам. 

Актриса выходного дня

Четыре года будущая актриса честно отбывала повинность в вузе, постигая азы ведения бизнеса и администрирования. А параллельно подрабатывала на одном из телеканалов и снималась в небольшой роли в сериале «Мой тренер».

– Я не предпринимала никаких шагов к тому, чтобы попасть в кино, – уверяет Нехир. – Однажды моя подруга с канала рассказала о съемках новой картины и спросила, не хочу ли попробовать свои силы. Тогда я перешла на старший курс, мне надо было сосредоточиться на учебе. Но на пробах выяснилось, что сцены с моей героиней будут сниматься по выходным. Так почему бы не попытаться? 

Хелло, Америка!

Классического актерского образования Эрдоган так и не получила – с экономического перевелась на факультет радио и телевидения, что не помешало ей успешно сниматься в кино. Когда умер папа, в работу ушла с головой – разрывалась между четырьмя проектами на ТВ. 

– Мне приходилось усердно работать, чтобы не оставалось времени на грустные мысли и страдания, – рассказывает знаменитость. – Но это пошло на пользу во всех смыслах: я смогла оплачивать квартиру и наконец-то выбралась из этого ужасного общежития на окраине Стамбула.

Несмотря на то что у нее были предложения в кино, Нехир решила все бросить и… уехать в Америку, где ее совсем никто не ждал. Расчет был прост – надеялась в совершенстве овладеть английским, чтобы ее приглашали сниматься в американские фильмы. Два года провела в Штатах: ходила на мюзиклы, посещала курсы актерского мастерства. Однако план-максимум выполнить не успела. Ей предложили главную роль в турецком сериале «Иностранный жених», и Нехир не стала отказываться. Это было правильное решение – девушка по имени Назлы сделала ее популярной во всем мире. Спустя несколько лет она вернулась в Штаты, на съемки сериала «Тайны ангела» – первой турецкой картины, которая снималась в Голливуде.

Мой дом – моя крепость

По словам актрисы, свалившаяся на нее слава стала сложным испытанием: 

– Когда мне впервые протянули микрофон со словами «Что вы можете сказать по поводу…», я оцепенела от ужаса. Увидев во время телеинтервью пять камер, направленных на меня, почувствовала себя беспомощной. А когда нам звонили в дверь, просила маму не открывать – все время казалось, что на пороге стоит толпа репортеров. Только дома чувствовала себя защищенной, поэтому старалась никуда не выходить, кроме как на работу. Но даже к такому со временем привыкаешь. 

Виноватая я!

В 2013-м году Нехир попала под облаву – полиция Стамбула охотилась на знаменитостей, подозреваемых в употреблении и распространении наркотиков. Актриса не стала отпираться – честно призналась, что принимала и принимает легкие наркотические вещества. Она, как и почти полсотни ее коллег – актеров и представителей шоу-бизнеса, должна была предстать перед судом. По информации СМИ, прокуратура требовала для них лишения своды сроком от 2 года. Однако дело, похоже, удалось замять. 

Совсем одна? 

Успехами на личном фронте Нехир не может похвастаться. В 2014-м году она вышла замуж за оператора Ахмета Сесигюргиле, с которым познакомилась на съемках. Супруги решили обосноваться во Франции, где у Ахмета была работа. Это не мешало Нехир довольно много сниматься в турецких сериалах. Однако то, что не мешало ей, усложняло семейную жизнь – частые разлуки не пошли на пользу браку, и спустя три года он распался. С тех пор о романах Эрдоган ничего не слышно. Заводить детей звезда тоже не спешит, а в своих интервью намекает на то, что можно быть матерью, даже не рожая. 

Текст: Алина Круглова

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