О чем молчат женщины: эксперты расскажут обо всех "за" и "против" гражданских браков

28 октября 2020 13:35 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: эксперты расскажут обо всех
О чем молчат женщины: эксперты расскажут обо всех "за" и "против" гражданских браков
пресс-служба канала СТБ

28 октября в студию ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ к Оксане Байрак придет Елена с вопросом, стоит ли ей продолжать жить с мужчиной, который долгие годы не делает предложение выйти замуж.

Читайте также53-летний "танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал папой
Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» рассмотрят юридические и моральные аспекты этой темы, а также расскажут обо всех «за» и «против» гражданских браков. 

Лена и ее возлюбленный Валерий женаты лишь на словах. Они живут вместе в любви и счастье уже 6 лет. И всё вроде хорошо, но жениться он не хочет. А она не понимает, в каком статусе их отношения.  Лена мечтает не о белом платье или кольце, а об определенности и уверенности. 

Я не знаю, что мне делать - оставить все как есть или собрать волю в кулак, подумать о детях, о будущем, и разорвать эти отношения,
-  признается героиня. 

О чем молчат женщины: эксперты расскажут обо всех "за" и "против" гражданских браков / пресс-служба канала СТБ
Юристы и психологи совместно с Оксаной Байрак помогут Лене найти для себя ответ.

Читайте такжеСтало известно, с кем закрутила роман внучка Софии Ротару: мужчина из рейтинга Forbes
Своей историей поделится бывшая жена Владимира Остапчука, и даже адвокаты займут разные стороны баррикад! Все подводные камни неузаконенных отношений узнаем сегодня в 19:00 на СТБ! 

Напомним, 

Облако тегов

СТБ Оксана Байрак отношения новости телешоу брак психология отношений О чем молчат женщины телешоу 2020

Материалы по теме

Актриса сериала "Любовница в наследство" Екатерина Вайвала: Самым страшным казался день, когда нужно было снимать роды
Интервью

Актриса сериала "Любовница в наследство" Екатерина Вайвала: Самым страшным казался день, когда нужно было снимать родыЭксклюзив
Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров отправится на необычную охоту, чтобы поймать ядовитую кобру
Энн Хэтэуэй рассекретила имя своего 11-месячного сына
Новости

Энн Хэтэуэй рассекретила имя своего 11-месячного сына
Гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK