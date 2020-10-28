О чем молчат женщины: эксперты расскажут обо всех "за" и "против" гражданских браков
28 октября в студию ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ к Оксане Байрак придет Елена с вопросом, стоит ли ей продолжать жить с мужчиной, который долгие годы не делает предложение выйти замуж.
Лена и ее возлюбленный Валерий женаты лишь на словах. Они живут вместе в любви и счастье уже 6 лет. И всё вроде хорошо, но жениться он не хочет. А она не понимает, в каком статусе их отношения. Лена мечтает не о белом платье или кольце, а об определенности и уверенности.
Я не знаю, что мне делать - оставить все как есть или собрать волю в кулак, подумать о детях, о будущем, и разорвать эти отношения,- признается героиня.
Напомним,