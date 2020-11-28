На ТЕТ – кино под любое настроение: о безумных выигрышах, Рождестве и приключениях

На ТЕТ – кино под любое настроение: о безумных выигрышах, Рождестве и приключениях

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 30 ноября по 4 декабря.

С 30 ноября по 4 декабря в 21:15 на ТЕТ будет показываться кино, которое учит верить в чудеса, договариваться обо всем мирно, а еще – соблюдать тайминг.

В понедельник в 21:15 – «Подружки невесты»

Жизнь Энни – полный беспорядок. И когда ее лучшая подружка Лилиан объявляет о помолвке и просит девушку стать главной подружкой невесты, она понимает, что не может отказаться. Энни эмоционально разбита и устала от всего вокруг, но она попытается разобраться во всех этих бессмысленных и дорогих ритуалах и устроить подруге лучший девичник на свете!

Подружки невесты / пресс-служба

Во вторник в 21:15 – «Однажды в Вегасе»

Они молодые, бесшабашные, а еще у них с собой куча крепкого алкоголя. Сколько бы раз история не повторялась, а все новые гуляки попадают на эту удочку. Джой и Джек, случайно встретившись в Лас-Вегасе, напиваются до чертиков, женятся, а на утро, еще будучи парой, срывают джек-пот в 3 миллиона долларов! Чудо, не так ли? Но как теперь делить деньги?

Им предстоит провести вместе целых шесть немедовых месяцев для того, чтобы наконец расстаться и получить свою половину. Если к тому времени ничего не изменится...

Однажды в Вегасе / пресс-служба

В среду в 21:15 на телеканале ТЕТ – «Черный рыцарь»

Был обычный летний день (не то, что этот изменчивый ноябрь). Джамал, как всегда, чистил ров в городском парке развлечений «Средневековый мир» и хотел, чтобы рабочий день наконец закончился. Но судьба уже готовила самое веселое приключение в его жизни.

Случайно потеряв равновесие, Джамал падает в воду и выныривает в Средневековой Англии. Принятый за посла из Нормандии из-за странной одежды и манеры говорить, он знакомится с очаровательной заговорщицей, которая хочет свергнуть с трона короля-тирана.

Черный рыцарь / пресс-служба

В четверг в 21:15 – «Рождество с неудачниками»

Герои фильма «Рождество с неудачниками» в очередной раз доказывают, что Рождество и Новый год лучше не пропускать, иначе могут быть последствия.

Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, ведь их дочь Блэр не планирует приезжать домой на праздники. Супруги собираются провести время только вдвоем и отправиться в круиз Карибскими островами. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества приводит к таким последствиям, которые им даже не снились.

Незадолго до Рождества Блэр решает вернуться. Вся семья на ушах, к празднику придется готовиться в последнюю минуту.

Рождество с неудачниками / пресс-служба

В пятницу в 21:15 – «Отель «Гранд Будапешт»

Фильмы Уэса Андерсона можно узнать с первого же кадра – таких ярких и насыщенных красок не увидишь в ленте никакого другого режиссера.

Лента «Отель «Гранд Будапешт»» рассказывает о захватывающих приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и... драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Отель «Гранд Будапешт» / пресс-служба

Включайте телеканал ТЕТ по будням в 21:15 и смотрите фильмы об обычных людях в невероятных обстоятельствах.