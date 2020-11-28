На ТЕТ – кино под любое настроение: о безумных выигрышах, Рождестве и приключениях
Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 30 ноября по 4 декабря.
В понедельник в 21:15 – «Подружки невесты»
Жизнь Энни – полный беспорядок. И когда ее лучшая подружка Лилиан объявляет о помолвке и просит девушку стать главной подружкой невесты, она понимает, что не может отказаться. Энни эмоционально разбита и устала от всего вокруг, но она попытается разобраться во всех этих бессмысленных и дорогих ритуалах и устроить подруге лучший девичник на свете!
Во вторник в 21:15 – «Однажды в Вегасе»
Им предстоит провести вместе целых шесть немедовых месяцев для того, чтобы наконец расстаться и получить свою половину. Если к тому времени ничего не изменится...
В среду в 21:15 на телеканале ТЕТ – «Черный рыцарь»
Случайно потеряв равновесие, Джамал падает в воду и выныривает в Средневековой Англии. Принятый за посла из Нормандии из-за странной одежды и манеры говорить, он знакомится с очаровательной заговорщицей, которая хочет свергнуть с трона короля-тирана.
В четверг в 21:15 – «Рождество с неудачниками»
Герои фильма «Рождество с неудачниками» в очередной раз доказывают, что Рождество и Новый год лучше не пропускать, иначе могут быть последствия.
Незадолго до Рождества Блэр решает вернуться. Вся семья на ушах, к празднику придется готовиться в последнюю минуту.
В пятницу в 21:15 – «Отель «Гранд Будапешт»
Фильмы Уэса Андерсона можно узнать с первого же кадра – таких ярких и насыщенных красок не увидишь в ленте никакого другого режиссера.
Лента «Отель «Гранд Будапешт»» рассказывает о захватывающих приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и... драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.
Включайте телеканал ТЕТ по будням в 21:15 и смотрите фильмы об обычных людях в невероятных обстоятельствах.