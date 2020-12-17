Слепая 2 сезон: что сулят сны о собственной смерти
18 декабря в 14:50 на СТБ зрители увидят премьерные эпизоды скриптед-реалити “Слепая 2 сезон”.
баба Люба поможет девушке, которая видит кошмары о своей смерти.
Еще недавно Даша считала себя абсолютно счастливой: любимый муж, прекрасная работа. Но в последнее время у нее начались видения, в которых женщина видела себя мертвой. Даша потеряла аппетит и интерес к жизни, почти не общалась с мужем. Врачи разводили руками - здоровье Даши в норме. Напуганная собственным состоянием, девушка обратилась за помощью к слепой провидице бабе Любе. И как раз вовремя - потому что кто-то действительно пытался свести ее в могилу. Кто этот человек? И удастся Даши избежать смерти, которая уже буквально дышит ей в затылок - узнаем завтра, 18 декабря, на СТБ!
Напомним,