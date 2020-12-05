Слепая-2: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 04.12.2020)
4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 50 серию мистического сериала Слепая-2.
В сериале Слепая 2 сезон 50 серия от 04.12.2020 Татьяна живет в счастливом браке с любимым мужем Сергеем. Но недавно в ее жизни появился Вадим – человек, от которого женщина потеряла голову. Она разрывается между новыми чувствами и семьей. Вместе с этим девушка начала видеть видения. Во время последнего свидания с любовником ей привиделась девушка, которая предупреждала Татьяну о скорой смерти от рук Вадима. За помощью девушка обратилась к бабушке Любе. Что она увидит в видениях? И успеет ли знахарка отвести от Татьяны смертельную опасность?
50 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.