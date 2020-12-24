Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама подростков

24 декабря 2020 12:50 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама подростков
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама подростков
пресс-служба канала СТБ

24 декабря в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат борьбу за звание лучшей в рамках проекта Супермама-2.

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Участницы проекта Супермама-2 отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.  

В новом выпуске станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но прежде – участницы отправляются в гости к матери двоих детей, Алене. Недавно она решилась уйти от супруга после 18 лет брака и начала строить новую жизнь. Дети героини – Арина и Даня – двойняшки, им по 14 лет. Какими методами воспитания удивит мама подростков? 

Я считаю, что я супермама, потому что у меня есть те качества, которые важны для детей. Это забота, любовь, вера в них, - рассказывает героиня.

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама подростков / пресс-служба канала СТБ
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Сделают ли такие же выводы соперницы Алены? И какими неожиданностями удивит финал недели? А также, кто станет победительницей в этот раз? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

Напомним, 

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