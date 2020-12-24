Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама подростков
24 декабря в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат борьбу за звание лучшей в рамках проекта Супермама-2.
В новом выпуске станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, но прежде – участницы отправляются в гости к матери двоих детей, Алене. Недавно она решилась уйти от супруга после 18 лет брака и начала строить новую жизнь. Дети героини – Арина и Даня – двойняшки, им по 14 лет. Какими методами воспитания удивит мама подростков?
Я считаю, что я супермама, потому что у меня есть те качества, которые важны для детей. Это забота, любовь, вера в них, - рассказывает героиня.
Напомним,