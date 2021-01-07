Новая загадка от Агаты Кристи: на Интере – премьера детектива «Вилла "Бледный конь"»
В воскресенье, 10 января, в 18:40 на «Интере» – премьера британского детективного мини-сериала «Вилла "Бледный конь"» (оригинальное название – The Pale Horse) по самому загадочному роману Агаты Кристи.
В основу мини-сериала лег роман Агаты Кристи «Бледный конь», написанный в 1961 году. В этом произведении детектив искусно переплетен с мистикой, что не характерно для произведений писательницы. Кстати, ходят слухи, что благодаря некоторым ритуалам, описанным в романе, эта книга несколько раз спасала людям жизнь. Например, лондонская медсестра сумела спасти девочку, заболевшую загадочной болезнью, а советский следователь остановил и привлек к ответственности домашнего тирана. Но были и те, кто пользовался подсказками Кристи не с благими намерениями. За это писательница подвергалась нападкам и обвинялась в содействии настоящим преступникам, подсказав им новый способ убийства.
Главную роль – Марка Истербрука – сыграл британский актер Руфус Сьюэлл («Иллюзионист», «Темный город»):
Сценарий этого сериала оказался очень захватывающим! Когда я получил его, то прочитал очень быстро – за один раз. Я сидел в машине и листал страницу за страницей, чтобы побыстрее узнать, чем все закончится. Но когда я добрался до финала, то перечитал последние страницы несколько раз. Потому что не мог поверить в такую развязку. Она вызывает один вопрос: «Что? Этого не может быть!» В нашем сериале есть атмосфера позднего Хичкока, и это действительно весело.
Сможет ли Марк Истербрук разобраться с цепочкой загадочных убийств и вычислить преступника до того, как сам станет его жертвой? Смотрите детективный мини-сериал «Вилла "Бледный конь"» в воскресенье, 10 января, в 18:40 на «Интере».
Напомним,