Новая загадка от Агаты Кристи: на Интере – премьера детектива «Вилла "Бледный конь"»

В воскресенье, 10 января, в 18:40 на «Интере» – премьера британского детективного мини-сериала «Вилла "Бледный конь"» (оригинальное название – The Pale Horse) по самому загадочному роману Агаты Кристи.

Историк Марк Истербрук оказывается в центре расследования загадочных убийств. Мужчина узнает, что его имя попало в таинственный список, и каждому упомянутому в нем человеку суждено умереть. Марк не собирается отсиживаться в ожидании смерти и начинает собственное расследование, которое приводит его к трем ведьмам, проживающим на вилле «Бледный конь»...

В основу мини-сериала лег роман Агаты Кристи «Бледный конь», написанный в 1961 году. В этом произведении детектив искусно переплетен с мистикой, что не характерно для произведений писательницы. Кстати, ходят слухи, что благодаря некоторым ритуалам, описанным в романе, эта книга несколько раз спасала людям жизнь. Например, лондонская медсестра сумела спасти девочку, заболевшую загадочной болезнью, а советский следователь остановил и привлек к ответственности домашнего тирана. Но были и те, кто пользовался подсказками Кристи не с благими намерениями. За это писательница подвергалась нападкам и обвинялась в содействии настоящим преступникам, подсказав им новый способ убийства.

Главную роль – Марка Истербрука – сыграл британский актер Руфус Сьюэлл («Иллюзионист», «Темный город»):

Сценарий этого сериала оказался очень захватывающим! Когда я получил его, то прочитал очень быстро – за один раз. Я сидел в машине и листал страницу за страницей, чтобы побыстрее узнать, чем все закончится. Но когда я добрался до финала, то перечитал последние страницы несколько раз. Потому что не мог поверить в такую развязку. Она вызывает один вопрос: «Что? Этого не может быть!» В нашем сериале есть атмосфера позднего Хичкока, и это действительно весело.

Также в картине снялись Кая Скоделарио, Мадлен Боуйер, Джорджина Кэмпбелл, Берти Карвел, Кэти Кира Кларк, Генри Ллойд-Хьюз, Шон Пертуи. Режиссером выступила Леонора Лонсдэйл, а сценаристом – писательница Сара Фелпс, для которой «Вилла "Бледный конь"» – это уже пятая экранизация произведений Агаты Кристи. Фелпс признается, что в этом мини-сериале поклонники «королевы детектива» найдут много отличий от оригинального текста.

Сможет ли Марк Истербрук разобраться с цепочкой загадочных убийств и вычислить преступника до того, как сам станет его жертвой? Смотрите детективный мини-сериал «Вилла "Бледный конь"» в воскресенье, 10 января, в 18:40 на «Интере».

Напомним,