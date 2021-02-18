Сериал Мама на СТБ: Интересные факты о 4-серийной драме

18 февраля 2021 10:51 Александр Кива
Сериал Мама на СТБ: Интересные факты о 4-серийной драме
Интересные факты о 4-серийной драме «Мама»
пресс-служба

19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят 4-серийную драму «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн».

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По сюжету сериала Мама, события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Чем проект заинтересует зрителя – читайте в материале.

Близкий каждому украинцу сюжет

В центре событий - главная героиня Нина Петровна, которая живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко уходит добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирную жизнь мамы приходит война. В один из дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Маме предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ – жив ли ее ребенок.

«К сожалению, мы живем во время войны, и поэтому страна находится в двух реальностях. Там, на востоке страны, нас защищают наши лучшие парни, наши герои. По нам стреляют патронами и искаженной информацией. Острота ощущения войны, которая была характерна нам в 2014―2015 годах, сегодня притупилась, мы научились жить с этой войной. Но тысячи мам потеряли своих детей, тысячи ― ждут или ищут их. Когда ты живешь на мирной территории, своей жизнью, может казаться, что война тебя не касается, что она где-то далеко. Нет, она касается каждого, ― рассказывает автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко. ― И мне бы хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено каждое наше мирное утро. Телефильм  «МАМА» ― еще одно напоминание об этом. Это история обычной женщины, которая попала в тяжелые военные обстоятельства. В ее спокойную и размеренную жизнь, которой живут миллионы людей, врывается это страшное понятие ― война. Какие она примет для себя решения, чтобы спасти своего ребенка, ― зрители увидят в эфире».

Шикарный актерский состав

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В проекте зрители насладятся игрой полюбившихся актеров. Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и другие. Младшему актеру, Максиму Боряку, на момент съемок было всего девять лет.

Локации, техника и каскадеры

По сюжету основные события происходят на линии фронта. Тем не менее, съемки проекта проходили в столице и в пригороде. Визуально локации будут максимально похожи и передадут весь колорит местности. Также в фильме была задействована военная техника. Для работы с некоторой из них потребовалась помощь каскадеров.

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Напомним, в весеннем телесезоне СТБ подготовил для зрителей много сериальных премьер! Среди них: премьерные эпизоды детективного проекта «След», мелодрамы «Пленница», «Авантюра на двоих», «Любовь на реабилитации», «Без надежды верю», «Осколки» (рабочее название), «Неверная», «Гадалка» (рабочее название), третий сезон семейной комедии «Папаньки», а также киноцикл «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак,

Фото – СТБ, Instagram, Даша Матвеева

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