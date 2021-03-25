Крепостная 3 сезон: как будут развиваться отношения влюбленных пар

Уже осенью зрители СТБ увидят долгожданный третий сезон масштабной костюмированной драмы «Крепостная». Главный вопрос, который волнует зрителей: как будут развиваться отношения влюбленных пар?

Петр Червинский и Лариса Яхонтова

Роман помещика Петра Червинского (Станислав Боклан) и актрисы Ларисы Яхонтовой (Наталка Денисенко) стал самым громким адюльтером в «Крепостной». Он – крайне жестокий и строгий, она – яркая и соблазнительная. Властный и категоричный Червинский потерял голову из-за актрисы и был готов ради нее на все. Казалось, он стал совершенно другим человеком, его жестокость сменилась мягкостью и учтивостью. Пренебрегая правилами, принятыми в светском обществе, он открыто показывал свою увлеченность Яхонтовой и выходил с ней в свет. Из-за чего у супруги Анны случился сердечный приступ, и она скончалась.

Чтобы доказать актрисе свою любовь, Петр сделал ей предложение. Пара отправилась в свадебное путешествие. Вскоре Яхонтова узнала, что ждет ребенка.

Теперь пару ждет сложная и насыщенная драматическими поворотами история. В новом сезоне они возвращаются в Червинку, еще не зная, что сын Петра мертв. Эта новость станет для него шоком.

Кроме того, дитя, появления которого так ждали, не принесет Петру и Ларисе счастья. Потому что даже любовь не смогла изменить Червинского.

Это зрелый мужчина, который тверд в своих поступках и убеждениях. Он по-своему видит окружающих, поэтому поменяться кардинально ему будет крайне сложно, – говорит о персонаже Станислав Боклан.

А вот жизнь Ларисы материнство разделит на «до» и «после». Впереди ее ждет борьба за своего ребенка, за свое счастье и будущее.

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