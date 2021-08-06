Родные братья встретились через 60 лет в программе «Жди меня. Украина»

Родные братья встретились через 60 лет в программе «Жди меня. Украина»

Зрители «Жди меня. Украина» узнают, почему родные братья не общались несколько десятилетий, найдет ли дочь родного отца, а также удастся ли бывшему армейцу восстановить утраченную связь с сослуживцами.

Юрий Рудницкий узнал о существовании старшего брата из рассказов матери. В 1960 году 6-летнего Витю отец вывез в Казахстан. С тех пор связь оборвалась.

До сих пор я не знаю, почему отец так поступил, – признается Юрий. – Мама писала им в Казахстан, но письма не доходили. Она всегда плакала и переживала, когда я затрагивал эту тему. Для меня тоже тяжело было знать, что есть брат и отец, а я их не вижу уже много лет, и нет с ними никакой связи. Даже фотографий не осталось. Уже такой возраст, что хотелось бы узнать, как сложилась их жизнь.

По просьбе матери Юрий обратился в программу «Жди меня. Украина» в надежде восстановить утраченную связь. И команде проекта удалось отыскать Виктора Рудницкого!

Семья отца в 1937 году была репрессирована, бабушка Татьяна Семеновна Рудницкая сидела в лагере жен изменников родины, а дети, в том числе мой отец, были распределены по колониям в Казахстане, – рассказывает Виктор. – После войны, когда закончился срок, бабушка собрала детей и увезла в Украину. Поэтому отец и выбрал новым местом жительства Казахстан, эта страна была ему хорошо знакома. Видимо, с матерью они плохо жили. Как-то раз отец приехал с очередных заработков в деревню и забрал меня. Говорил, что увез бы и Юрия, да тот был еще младенцем. Позже в Алма-Ате отец снова женился, у меня появился еще один брат – Владимир. Жизнь закрутилась…Родную маму я никогда не пытался найти, была какая-то внутренняя обида на нее. А вот когда позвонил волонтер и сказал, что меня ищет Юрий, – очень обрадовался: кровь есть кровь, брат есть брат».

В студии программы «Жди меня. Украина» спустя 60 лет разлуки братья Юрий и Виктор впервые смогли поговорить друг с другом. Но, к сожалению, их матери, Корнелии Петровны, уже нет в живых. Она умерла на 89-м году жизни, так и не повидавшись со старшим сыном.

Не откладывайте поиск родных, – советует ведущий программы «Жди меня. Украина» Анатолий Бондаренко. – Спешите! Очень важно, чтобы вы успели встретиться. Успели разделить радости и печали. Берегите друг друга и не теряйте связь».

Для других героев программы поиски еще не заканчиваются. Так, Кристина Оганезова совсем не помнит отца: родители расстались до ее рождения. Мама как-то призналась дочери, что у ее папы была вторая семья в Армении. И у него в один день родились две дочки, и обеим дали имя Кристина. Эта правда пробудила в ней желание найти родственников.

Николай Добровольский обратился в «Жди меня. Украина» с просьбой разыскать сослуживцев, с которыми не виделся более полувека. Товарищей объединяла не только армейская служба, но и досуг – все свободное время они проводили вместе. Команда программы сделает все возможное, чтобы их разыскать. Как уже 20 лет помогает найтись всем тем близким, важным и нужным людям, которые ищут друг друга вопреки стечению обстоятельств и годам разлуки.

Новые истории поисков и встреч -- каждый понедельник в 16:05 в новых выпусках программы «Жди меня. Украина» на телеканале «Интер».