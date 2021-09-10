Крепкий орешек: ТОП-5 интересных фактов о культовом боевике

Эксклюзив 10 сентября 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крепкий орешек: ТОП-5 интересных фактов о культовом боевике
Крепкий орешек: ТОП-5 интересных фактов о культовом боевике
пресс-служба канала 2+2

В эти выходные канал 2+2 покажет сразу пять частей легендарного боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

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По сюжету фильма "Крепкий орешек" полицейский Джон Макклейн борется с бандой террористов в суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса. Преступники взяли в заложники два десятка человек, среди которых жена Макклейна. ФБР разводит руками, полиция бессильна. Жизнь людей зависит только от Макклейна.

TV.UA собрал интересные факты о легендарном фильме.

1. В странах Европы фильм вышел под разными названиями: В Германии фильм перевели, как «Умри медленно», в Испании – «Хрустальные джунгли», в Польше – «Стеклянная западня», а в Венгрии – «Отдай свою жизнь подороже».

2. На роль Макклейна рассматривали известных голливудских актеров: Арнольда Шварценеггера, Ричарда Гира, Сильвестра Сталлоне, но в итоге остановились на кандидатуре Брюса Уиллиса. Режиссер Джон МакТирнен оценил по достоинству творческий потенциал актера и предоставил ему полное право импровизировать и шутить в сценах «Крепкого орешка».

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3. Эпизод, в котором Макклейн упал в шахту лифта, был незапланированным. Каскадер соскользнул и не успел схватиться за первое вентиляционное отверстие, из-за этого продолжил падать в шахту. Авторы фильма не захотели терять такую сцену и взяли ее в финальный монтаж.

4. Небоскреб, который в фильме захватили террористы, на самом деле – штаб-квартира кинокомпании 20th Century Fox.

5. В «Крепком орешке» Брюс Уиллис получил рекордный на то время гонорар – 5 миллионов долларов, за вторую часть – 7,5 млн, за третью – 15 млн, а за четвертую – 25 млн.

Проведи эти выходные в компании Брюса Уиллиса на канале 2+2: пятница в 19:30 – «Крепкий орешек»; 22:10 – «Крепкий орешек-2»: воскресенье в 17:00 – «Крепкий орешек-3»; 19:40 – «Крепкий орешек-4»; 22:05 – «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

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