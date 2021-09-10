Крепкий орешек: ТОП-5 интересных фактов о культовом боевике
В эти выходные канал 2+2 покажет сразу пять частей легендарного боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.
TV.UA собрал интересные факты о легендарном фильме.
1. В странах Европы фильм вышел под разными названиями: В Германии фильм перевели, как «Умри медленно», в Испании – «Хрустальные джунгли», в Польше – «Стеклянная западня», а в Венгрии – «Отдай свою жизнь подороже».
2. На роль Макклейна рассматривали известных голливудских актеров: Арнольда Шварценеггера, Ричарда Гира, Сильвестра Сталлоне, но в итоге остановились на кандидатуре Брюса Уиллиса. Режиссер Джон МакТирнен оценил по достоинству творческий потенциал актера и предоставил ему полное право импровизировать и шутить в сценах «Крепкого орешка».
4. Небоскреб, который в фильме захватили террористы, на самом деле – штаб-квартира кинокомпании 20th Century Fox.
5. В «Крепком орешке» Брюс Уиллис получил рекордный на то время гонорар – 5 миллионов долларов, за вторую часть – 7,5 млн, за третью – 15 млн, а за четвертую – 25 млн.
Проведи эти выходные в компании Брюса Уиллиса на канале 2+2: пятница в 19:30 – «Крепкий орешек»; 22:10 – «Крепкий орешек-2»: воскресенье в 17:00 – «Крепкий орешек-3»; 19:40 – «Крепкий орешек-4»; 22:05 – «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».