Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны
Cкоро зрители 1+1 увидят новый сезон украиноязычного комедийного сериала «СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату».
В новом сезоне зрители будут еще с большим увлечением наблюдать за приключениями семей, ведь в продолжении истории появятся новые яркие герои.
В новом сезоне зрители увидят, как изменилась жизнь семей через два года с начала истории. На этот раз Сидоренками придется переехать на настоящую ферму, и теперь они будут просыпаться с первыми петухами, доить коров, работать на огороде и делать многое, к чему они не привыкли. И здесь они встретят младшего брата Александра Сидоренко - Толю. В отличие от Саши, уехавшего зарабатывать в город, Толя остался в деревне и посвятил свою жизнь семейной ферме. На экране его воплотит актер Владимир Ращук.
Поначалу Толе будет казаться, что новые поселившиеся на ферме родственники лишь мешают ему и он справится со всем сам, поскольку привык рассчитывать только на собственные силы. Но, как покажет жизнь – один в поле не воин, а вместе защищать ферму надежнее! Однако все планы может разрушить одно роковое предательство, - рассказал Владимир о своем киногерое.
Популярная украинская актриса Виталина Библив сыграет в сериале соседку Сидоренков – Нину.
На первый взгляд она может показаться слишком суровой, но в душе она нежная и хрупкая. Не зря же ее хобби – выращивать цветы. У Нины очень сложные отношения с Толей: каждый день между ними происходят конфликты, то из-за места на рынке, то из-за забора между участками. Хотя иногда кажется, что от ненависти к любви один шаг, - рассказала Виталина Библив.
На первый взгляд она может показаться слишком суровой, но в душе она нежная и хрупкая. Не зря же ее хобби – выращивать цветы. У Нины очень сложные отношения с Толей: каждый день между ними происходят конфликты, то из-за места на рынке, то из-за забора между участками. Хотя иногда кажется, что от ненависти к любви один шаг, - рассказала Виталина Библив.[[/citate]]
Не пропустите новые подробности сериала «СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату» и смотрите премьеру третьего сезона уже скоро на 1+1.