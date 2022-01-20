Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны

20 января 2022 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны
Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны
пресс-служба канала 1+1

Cкоро зрители 1+1 увидят новый сезон украиноязычного комедийного сериала «СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату».

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«СидОренки-СидорЕнки» - это история жизни двух семей, которые узнали, что их сыновей перепутали в роддоме. С тех пор одной большой семьей они проходят через различные жизненные испытания, попадают в веселые и драматические ситуации, развиваются, меняются и, конечно, наслаждаются жизнью. 

В новом сезоне зрители будут еще с большим увлечением наблюдать за приключениями семей, ведь в продолжении истории появятся новые яркие герои.

В новом сезоне зрители увидят, как изменилась жизнь семей через два года с начала истории. На этот раз Сидоренками придется переехать на настоящую ферму, и теперь они будут просыпаться с первыми петухами, доить коров, работать на огороде и делать многое, к чему они не привыкли. И здесь они встретят младшего брата Александра Сидоренко - Толю. В отличие от Саши, уехавшего зарабатывать в город, Толя остался в деревне и посвятил свою жизнь семейной ферме. На экране его воплотит актер Владимир Ращук. 

Поначалу Толе будет казаться, что новые поселившиеся на ферме родственники лишь мешают ему и он справится со всем сам, поскольку привык рассчитывать только на собственные силы. Но, как покажет жизнь – один в поле не воин, а вместе защищать ферму надежнее! Однако все планы может разрушить одно роковое предательство, - рассказал Владимир о своем киногерое.

Актер Владимир Ращук / пресс-служба канала Украина
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Актриса Вера Кобзарь предстанет главной антагонисткой в сериале. Она – коварная бизнес-леди, которая попытается отобрать землю, принадлежавшую еще деду Саше и Толе и уничтожить ферму. Зрители также будут наблюдать за приключениями сельского ветеринара Лени, который станет настоящим «яблоком раздора» в отношениях Леси и Петра. Его сыграет Андрей Пономаренко.

Популярная украинская актриса Виталина Библив сыграет в сериале соседку Сидоренков – Нину.

На первый взгляд она может показаться слишком суровой, но в душе она нежная и хрупкая. Не зря же ее хобби – выращивать цветы. У Нины очень сложные отношения с Толей: каждый день между ними происходят конфликты, то из-за места на рынке, то из-за забора между участками. Хотя иногда кажется, что от ненависти к любви один шаг, - рассказала Виталина Библив.

Актриса Виталина Библив / пресс-служба канала Украина
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А ее дочь Вику на экране сыграет молодая актриса Ирина Гришак.

На первый взгляд она может показаться слишком суровой, но в душе она нежная и хрупкая. Не зря же ее хобби – выращивать цветы. У Нины очень сложные отношения с Толей: каждый день между ними происходят конфликты, то из-за места на рынке, то из-за забора между участками. Хотя иногда кажется, что от ненависти к любви один шаг, - рассказала Виталина Библив.
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Актриса Ирина Гришак / пресс-служба канала Украина
Стоит отметить, что в проекте задействованы исключительно украинские актеры. Кроме новых киногероев, зрители увидят на экране уже любимых персонажей, которых сыграют: Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневский, Полина Василина, Виктория Левчено и другие любимые актеры.

Не пропустите новые подробности сериала «СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату» и смотрите премьеру третьего сезона уже скоро на 1+1.

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