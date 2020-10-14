Наши котики: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)

14 октября 2020 15:07 Александр Кива
Наши котики: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)
Наши котики: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба

14 октября на канале ICTV состоится премьера фильма Наши котики. Сразу после эфира смотрите фильм Наши котики онлайн на tv.ua.

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О чем фильм Наши котики от 14.10.2020: 

Это трагикомическая история о первых месяцах войны на Востоке Украины, когда фронт еще держали добровольцы. Сериал режиссера Владимира Тихого в сатирической манере описывает события на фронте и доказывает, что юмор – лучшее лекарство против того ужаса, который несет война. В фильме появляются Путин в костюме матрешки, ворона, уничтожающая российский «спецназ», разбомбленная Красная площадь в Москве, смерть с косой и другие неполиткорректные, но многозначащие образы. Лента создана в сопродюсерстве Марко и Ульяны Супрун и впервые появится на украинском телевидение в эфире телеканала ICTV.

Смотрите фильм Наши котики от 14.10.2020 в 22:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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