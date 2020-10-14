Захар Беркут: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)

14 октября на канале Украина состоится премьера фильма Захар Беркут. Сразу после эфира смотрите фильм Захар Беркут онлайн на tv.ua.

О чем фильм Захар Беркут от 14.10.2020:

Лента «Захар Беркут» отображает события одноименной повести Ивана Франко. 1241 року, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой дойдет до Карпатских гор, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Но отчаянные и смелые горные охотники под руководством Захара Беркута будут защищать свои земли от посягательств врага и реализуют свой план, чтобы навсегда его остановить.

Смотрите фильм Захар Беркут от 14.10.2020 в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.