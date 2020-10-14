Захар Беркут: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)
14 октября на канале Украина состоится премьера фильма Захар Беркут. Сразу после эфира смотрите фильм Захар Беркут онлайн на tv.ua.
Лента «Захар Беркут» отображает события одноименной повести Ивана Франко. 1241 року, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой дойдет до Карпатских гор, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Но отчаянные и смелые горные охотники под руководством Захара Беркута будут защищать свои земли от посягательств врага и реализуют свой план, чтобы навсегда его остановить.
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