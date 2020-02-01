Успеть все исправить: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 02.02.2020)

2 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма «Успеть все исправить».

По сюжету сериала «Успеть все исправить» –

Бизнесмен Егор Кормильцев в день своего сорокалетия узнает, что смертельно болен, и что жить ему осталось несколько месяцев. Егор отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок, где у него живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет.

В родном городке ему предстоит сделать много открытий не только о людях, которых он давно знал, но и о себе. Нажить врагов и найти любовь... Только может ли он быть счастливым, если его дни сочтены?

1-4 cерии сериала Успеть все исправить смотрите 2 февраля в 17:00 на канале Украина и сразу после эфира - онлайн на tv.ua.