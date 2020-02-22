Ты только мой: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.02.2020)

22 февраля 2020 17:00 Александр Кива
Ты только мой: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.02.2020)
Ты только мой: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.02.2020)

22 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма «Ты только мой».

Читайте такжеВыходите без звонка-2: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 23.12.2019)
По сюжету сериала «Ты только мой» –

В фильме показана семейная драма, в центре которой оказывается мальчик-подросток.

Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчик семье достался не простой – с сильным волевым характером и завидным упрямством. А подростковый возраст все только усугубил, и в семье назревает нешуточный конфликт.

Это не единственная проблема у Кравчуков – из колонии выходит родная мать Льва, в планах которой вернуть себе сына. Но только ли любовь движет биологической матерью мальчика или все ее действия – это хорошо продуманный план мести человеку, который посадил ее в тюрьму? И сможет ли понять Лев, что деньги и яркая жизнь не всегда лучше настоящей, тихой любви?

Главную роль в фильме исполнила актриса Ксения Мишина. Она играет героиню по имени Вероника, которая ждала встречи с сыном больше 10 лет.

1-4 cерии сериала Ты только мой смотрите 22 февраля в 17:00 на канале Украина и сразу после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

сериалы канал Украина смотреть онлайн Ты только мой

Материалы по теме

Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого
Новости

Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого
Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!
Новости

Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!
Популярная украинская телеведущая благодаря родному языку распознала мошенников
Новости

Популярная украинская телеведущая благодаря родному языку распознала мошенников
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
Сериалы

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK