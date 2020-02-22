Ты только мой: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.02.2020)

Ты только мой: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.02.2020)

22 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма «Ты только мой».

По сюжету сериала «Ты только мой» –

В фильме показана семейная драма, в центре которой оказывается мальчик-подросток.

Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчик семье достался не простой – с сильным волевым характером и завидным упрямством. А подростковый возраст все только усугубил, и в семье назревает нешуточный конфликт.

Это не единственная проблема у Кравчуков – из колонии выходит родная мать Льва, в планах которой вернуть себе сына. Но только ли любовь движет биологической матерью мальчика или все ее действия – это хорошо продуманный план мести человеку, который посадил ее в тюрьму? И сможет ли понять Лев, что деньги и яркая жизнь не всегда лучше настоящей, тихой любви?

Главную роль в фильме исполнила актриса Ксения Мишина. Она играет героиню по имени Вероника, которая ждала встречи с сыном больше 10 лет.

1-4 cерии сериала Ты только мой смотрите 22 февраля в 17:00 на канале Украина и сразу после эфира - онлайн на tv.ua.