Предвзятое отношение: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 07.05.2020)
7 мая 2020 19:30
Предвзятое отношение: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 07.05.2020)
7 мая на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Предвзятое отношение
Предвзятое отношение:
Главная героиня детектива Татьяны Гнедаш Предвзятое отношение в серии 7 от 07.05.2020 решается использовать служебное положение в личных целях. Чтобы вытянуть из помощника премьер-министра Евгения Тихого правду, она останавливает его автомобиль за мнимое нарушение, арестовывает и похищает. Под прессингом Горенко чиновник признается, что заказывал девушек из Релакса для своего шефа и его сына Юрия. Особенно Наталью заинтересовала роль младшего Пустовойта в этом деле. Тихий заверяет, что он вызвал эскорт для Юры лишь раз, а после просто дал ему нужные контакты. Смотрите онлайн Предвзятое отношение 7 серию и узнайте, какой старый мотив заставлял сына премьера массово убивать девушек.
7 серию сериала Предвзятое отношение смотрите в 20:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua